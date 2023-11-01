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蘋果推新電腦 配自家3納米晶片

【明報專訊】美國蘋果公司（美：AAPL）周一罕有在當地接近傍晚時分，舉行名為「快得驚人」發布會，推出新款個人桌上和筆記簿型電腦，由3款公司自行設計的M3系列新晶片驅動。M3是蘋果首次研發的3納米晶片，可以在更小空間容納更多科技，在技術上更先進，結合中央處理器（CPU）和圖像處理器（GPU），基本版是CPU 8核、GPU 10核，專業版更分別達12核和18核，效能明顯提升，運算速度較前代M1晶片快35%，圖像處理改善65%。

雖然晶片運算得更快，但新款筆記簿型電腦，電池仍可以連續使用22小時，與之前相近。桌上一體式電腦就是重新設計兩年半以來，首次更新款式，效能較上一代快一倍，顯示屏質素亦有提升。

新款電腦下周二（11月7日）起發售，桌上電腦入門價9999元，筆記型電腦入門價12,999元。路透社形容新產品主要針對設計師、軟件開發者等專業人士，例如支援人工智能對話工具，可以遙距控制等。

面對市場競爭更激烈，需求亦放慢，蘋果個人電腦銷售今年來轉弱，研究機構IDC統計，上季付運量按年跌23.1%，表現是主要廠商中最差。彭博社相信，推出新電腦是為了鞏固競爭優勢，分析員估計，本季銷量有望升約5%。

蘋果本周公布季績，市場估計收入按年跌1%，或罕有連續4季度下跌。

（綜合報道）

[國際金融]