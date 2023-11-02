活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保

明報記者 劉敬華

特首李家超最近在《施政報告》提及推出「長者醫療券大灣區試點計劃」，計劃明年擴大長者醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標是先增加約5家醫療機構提供基層醫療服務試點。事實上，港府為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者於內地就醫，早已推出香港大學深圳醫院計劃，讓本港長者可使用醫療券支付港大深圳醫院指定科室，以及該院外設的華為荔枝苑社區健康服務中心所提供的門診醫療護理服務費用。

長者醫療券適用範圍擬擴至灣區

港人一旦於內地患病或意外受傷，可選擇直接到內地醫院治理。目前內地公立醫院可分為三個等級，一級為社區醫院，牀位最少20張，主要應對社區常見病症；二級為縣級醫院，屬地區醫院，牀位最少100張，接受一級醫院轉診；三級為市級醫院，牀位須達500張或以上，接受二級醫院轉診。當局會根據醫療技術，管理水平等因素為每個級別醫院再劃分為甲乙丙三等。等級愈高，醫院規模愈大，設施愈完善，三級甲等醫院便屬最高級別醫院。現時內地大部分公立醫院可於網上預約掛號，一般而言三甲醫院的求診人數較多，部分熱門科室未必可於網上預約當天診號，在此情况下，若只屬小毛病，也可考慮到附近的二級或一級醫院求醫。

目前不少港人於深圳患病會選擇到採用港式管理的港大深圳醫院就醫。港人可透過該院微信公眾號、電話專線或親身到醫院預約，收費方面，該院的全科收費為每人每次200元（人民幣，下同，見表1），費用已包括掛號費、診療費、最多7天的標準藥物費、常規檢驗檢查費及非嚴重傷口處理費等，專科門診診查費為每人每次100元，其他醫療費用如醫療服務費、藥品費及一次式醫用耗材及器械費用則需另行支付。此外，現時在「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」下，本港符合資格並已預約醫管局指定專科門診或普通科門診，並為於2020年2月17日至2024年3月31日期間覆診的慢病患者，可選擇於2024年3月31日或之前到港大深圳醫院指定診療中心接受資助診症服務，合資格人士只需就門診診症服務支付100元，餘下差額由先導計劃資助，每人資助額為2000元，使用期至明年3月底止。

中國醫療卡 入院免付按金

若受傷或病症較嚴重而需要住院，要留意內地醫院一般會先向入院人士收取保證金或按金，入院時或需要花上一定時間及精神支付按金。中國醫療卡便是為應付此制度而推出的保障產品，持卡人只要於指定內地醫院出示醫療卡，便毋須繳付按金，獲得內地醫院提供即時入院治療服務，基於該卡可代持卡人向指定內地醫院支付按金。若入住醫療卡非指定的內地醫院，大部分中國醫療卡亦可代墊入院按金，部分中國醫療卡更可保障於內地醫院門診就醫費用。

全年旅保 醫療賠償額可達百萬

至於保障金額方面，大部分中國醫療卡的醫療最高賠償金額大約為數十萬港元（見表2），相對於醫療最高賠償金額可達百萬元的旅遊保險為低。一旦不幸遇上較嚴重的事故，中國醫療卡的保障金額未必足夠，經常北上的人士不妨考慮購買全年旅遊保，因全年保費約數百港元，卻可提供達百萬元的醫療賠償金額，並同時購買中國醫療卡作為輔助保障，這亦解釋了為何不少保險公司提供的中國醫療卡不可獨立購買，需同時購買醫療保險、全年旅遊保險或意外保險。

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