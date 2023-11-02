moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港9月零售銷售貨值升13% 今年最低 零售協會：受颱風黑雨影響 料10月增長亦有限

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年升13%，稍遜市場預期升13.8%，金額計亦為去年11月以來低位。雖然整體數據連升10個月，不過細分類別計，本港9月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷售貨值為去年12月以來新低；衣物、鞋類及有關製品銷售貨值更是去年11月以來低位。零售管理協會預計，去年同期低基數及假期日子有限，較多港人留港消費，對11月本地零售市况相對正面，但生意額不會有大幅增長。

明報記者 蕭嘉聰

今年9月香港珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年上升27.3%，衣物、鞋類及有關製品亦升36.4%，不過兩大分項的實際貨值錄43.1億元及31.99億元，分別是去年12月及11月以來的低位。另外，今年9月超級市場貨品的銷貨價值跌1.3%；汽車及汽車零件跌25.1%；燃料跌19.2%；傢具及固定裝置亦跌15.1%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月受颱風及水浸影響，大部分零售店舖被迫暫停營業，上半月銷售情况不算太理想，不過下半月中秋節日氣氛濃厚，政府亦舉辦大型慶祝活動，有助吸引遊客訪港帶動銷售。

珠寶等銷售貨值 為去年12月來新低

他表示，去年10月政府放寬部分防疫措施，令基數較高，雖然今年是疫後首個黃金周，不過根據協會調查，受訪公司表示生意額有增加或下跌大約各佔一半，上升的類別主要與遊客市場相關，超市、便利店等本地市場的零售類別就預期10月生意按年錄得單位數至中雙位數跌幅。此外，仍有九成受訪公司指生意未及2018年10月的表現，差距將為低至高雙位數，反映市道疲弱。

他續稱，黃金周過後人流及生意減弱，雖然黃金周可帶動內地客來港消費，但港人北上消費令本地消費減少，不少港人趁節日外出旅遊，涉及本地市場的零售行業銷情不算理想，因此10月整體生意額增幅不多。

分析：港人節日多外遊 影響零售銷情

至於政府推出大型活動，他認為有助帶動市民外出消費氣氛，但要全面恢復夜生活仍需要一段時間。他表示，期望大型活動可進一步吸引遊客，推動市民外出，對此仍然審慎正面。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值9月按年繼續明顯上升。展望未來，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業；住戶收入持續改善和「香港夜繽紛」等政府多項支援措施，亦應提供支持行業表現。