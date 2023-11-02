moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地10月財新製造業PMI同陷收縮

標籤：經濟

【明報專訊】內地財新公布10月製造業採購經理指數（PMI）由9月的50.6跌至49.5，按月跌1.1，跌穿50盛衰分界線，為自7月後以來首次，亦遜於預期的50.8。財新數據亦與國家統計局於周二（31日）所公布的製造業PMI走勢一致，同回落至50以下的收縮區。報告指出，PMI數據受外需疲弱影響，令內地整體銷售的增速放緩，企業亦因而減產、收縮採購及降低投入品庫存。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業需求擴張速度減慢，新訂單指數雖連續3個月處於擴張區間，但其需求增長速度已連跌兩個月。另外，外需亦繼續下跌，出口訂單指數連續4個月低於盛衰分界線。有見及此，製造業界亦相應地減少供給量，生產指數3個月來首次錄得榮枯線以下。

分析：市場景氣有限 需求薄弱

王喆表示，市場景氣度有限，成本壓力增加令企業減少人手，令製造業就業指數持續下降，就業指數過去8個月內第7次錄得收縮區間，更跌至6月以來最低值；價格方面，10月製造業購進價格指數和出廠價格均處於擴張區間，其壓力源自於原材料及原油價格上漲，其中購進價格指數亦達今年2月以來高位。另一方面，因市場需求薄弱，企業提高價格的空間亦有限，弱需求同時亦令產品庫存增加。

王喆續稱，內地第三季多項經濟數據勝於市場預期，其中服務消費顯韌性，惟目前經濟恢復基礎仍不穩固，且需求偏弱，內外部不確定因素較多，預期經濟較弱。他亦提到中國先前決定增發1萬億元人民幣國債，雖有助基建投資，但對於增加居民收入，以及就業和預期改善的效用則有待觀察。