內地10月財新製造業PMI同陷收縮

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業需求擴張速度減慢，新訂單指數雖連續3個月處於擴張區間，但其需求增長速度已連跌兩個月。另外，外需亦繼續下跌，出口訂單指數連續4個月低於盛衰分界線。有見及此，製造業界亦相應地減少供給量，生產指數3個月來首次錄得榮枯線以下。

分析：市場景氣有限 需求薄弱

王喆表示，市場景氣度有限，成本壓力增加令企業減少人手，令製造業就業指數持續下降，就業指數過去8個月內第7次錄得收縮區間，更跌至6月以來最低值；價格方面，10月製造業購進價格指數和出廠價格均處於擴張區間，其壓力源自於原材料及原油價格上漲，其中購進價格指數亦達今年2月以來高位。另一方面，因市場需求薄弱，企業提高價格的空間亦有限，弱需求同時亦令產品庫存增加。

王喆續稱，內地第三季多項經濟數據勝於市場預期，其中服務消費顯韌性，惟目前經濟恢復基礎仍不穩固，且需求偏弱，內外部不確定因素較多，預期經濟較弱。他亦提到中國先前決定增發1萬億元人民幣國債，雖有助基建投資，但對於增加居民收入，以及就業和預期改善的效用則有待觀察。