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恒指穩守萬七關 成交急跌近兩成

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局議息前美期下跌，財新公布內地PMI數據遜預期，港股表現反覆，恒指早段最多跌逾130點，短暫試穿17,000點關口後回穩。11月開局收市微跌10點，報17,101點，大市成交急降近兩成至679億元，見逾兩周低位。

隔晚美股做好，恒指高開26點後曾一度升76點，高見17,188點，隨着財新公布PMI數據遜預期，大市由升轉跌，最多曾跌133點，期後窄幅爭持，收市跌10點；國指跌2點，收報5859點；科指收報3752點，跌6點。A股個別發展，上證指數收升4點，至3023點，深成指收報9826點，跌37點，兩市成交合計8119億元人民幣，內地發布新疆自由貿易試驗區總體方案，相關股份上升。

北水連續5日淨流入逾110億元

北水淨入22.4億元，為連續第5日淨流入，累計流入110.6億元，中芯國際（0981）及小米（1810）昨分別獲3.1億元及2.9億元北水流入；滬深股通錄20.8億元人民幣淨流出，為連續第3日流出，累計走資92.3億元人民幣。

內地餐飲股昨捱沽，海底撈（6862）向同系特海國際（9658）收購日本酒店項目，股價急跌近13%，為跌幅最大藍籌，海底撈約錄1億元北水淨流出；百勝中國（9987）上季業績差過市場預期，股價亦挫近13%，九毛九（9922）亦跌近7%；體育用品股個別發展，李寧（2331）最多升8%，收市升4.3%，為升幅最大藍籌，安踏（2020）先跌後回穩，收市無升跌。

分析：恒指尋底格局未完

匯控（0005）啟動30億美元回購計劃，股價升1.3%，中行（3988）、工行（1398）齊升逾1%；科技股普遍較弱，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌幅不足1%，美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）則齊跌超過1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日市場觀望氣氛濃，除等待美聯儲議息結果之外，日本央行放寬收益率曲線控制力度不達預期，引發日圓兌美元進一步跌近33年來新低，亦是市場關注點之一。恒指雖守住17,000點收市，但仍受制於好淡分水線17,500點以下，意味尋底格局未完。