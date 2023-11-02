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港鐵終止瑞典鐵路營運 料額外開支7億

標籤：經濟

【明報專訊】港鐵（0066）因應瑞典經營的4項鐵路之一並處於虧損中的斯德哥爾摩通勤鐵路，與斯德哥爾摩交通公司達成協議，提早於明年3月2日終止營運該鐵路並移交新營運商，原本專營權至2026年才終結。港鐵因應要支付退出費連同其他費用，支付額外開支約10億瑞典克朗（約7億港元），並將於今年12月底年結確認有關開支。

港鐵表示，斯德哥爾摩通勤鐵路連接瑞典首都和鄰近省份，共有4條鐵路線，全長247公里、設54個站，每年接載逾1億乘客。但去年度該鐵路的營運因營運人員短缺及維修問題而受影響，並出現虧損，而今年續受到影響，6月後更受到嚴重阻礙，出現列車取消、不按時及延遲。集團亦努力改善其虧損狀况，並探討經營該項業務的最佳方案。

人手短缺維修問題影響 營運錄虧損

港鐵與當局達成補充協議，最終提早結束專營權並移交新營運商，並支付退出費2.8億瑞典克朗（1.96億港元），以及處理未解決問題的費用約3億瑞典克朗（約2.1億港元）。其估計最終在年結入帳的額外開支會達7億港元。

瑞典媒體報道，港鐵退出後，將由瑞典政府旗下鐵路公司SJ接手營運，維時兩年。

立法會議員田北辰在社交媒體表示，政府作為港鐵大股東，港鐵應該就結束海外鐵路業務運作付費離場作出交代。港鐵昨日收市報29.45元，升0.68%。