HashKey推港首個持牌虛擬資產交易所App 具完整交易功能 另一持牌商OSL冀App月內上架

明報記者 蕭嘉聰、陳偉燊

HashKey Exchange於8月28日開業，至今總交易量累計超過6億美元，單計10月30日的24小時交易量已突破1億美元；港元（HKD）和美元（USD）的買賣在過去30天成交額分別為2.4億港元和4.5億港元。HashKey Group首席運營官翁曉奇（Livio Weng）表示，現時累計已有十多萬用戶，包括來自香港、東南亞及世界各地，目標年底前可增30萬至50萬名用戶。現時交易量大部分來自專業投資者，相信推出App後零售投資者的交易量及日活躍量將有明顯提升。他表示，專業投資者亦可通過應用程式進行交易，冀於今年第四季可擴大至15至20個幣種，亦會爭取加入更多幣種予零售投資者交易。

HashKey：目標年底前增逾30萬用戶

HashKey昨同時宣布選擇由HashKey Group發行的ERC-20 Token HSK作為平台幣，將用於激勵平台生態貢獻者。根據資料，新用戶通過HashKey Exchange App註冊、開戶將獲相應HSK獎勵，亦可通過參與「邀請有獎」等活動，獲取更多HSK。翁曉奇表示，發行HSK前已與證監會進行必要溝通，並在合法合規的前提下發行，亦只用於贈送以激勵用戶，不會售賣及融資，預計至明年第二至三季再啟動上線（listing）計劃。

OSL料不會推自家平台幣

另一持牌商OSL所屬的BC科技（0863），首席財務官胡振邦回覆本報查詢時稱，OSL已完成開發App，並待完成所有安全測試便會上架，料有望在11月內推出。在推出App上線時，料不會推出自家平台幣，但會着重人工智能的應用，當App逐步完善後，日後可以配合市面落盤技術，推出更多服務。

對於JPEX事件對本地虛擬資產行業產生影響，翁曉奇指事件令行業信心有所打擊，但香港投資者會更謹慎投資，對帶有陷阱的宣傳提高警惕，對持牌交易所而言，其實是帶來新機遇，HashKey即使當時未推出App，在JPEX事件後下載量有很大提升。

截至目前為止，本港持牌虛擬資產交易平台有OSL及HashKey兩家營運商，另有5家公司正在申請牌照當中（見表）。