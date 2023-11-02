協同通信棄虛擬資產業務 聯席CEO辭職

6月公布與JPEX等設合營企業

協同通信指出，有關公司從事虛擬資產相關活動，鑑於該等附屬的財務表現目前未如理想，同時莊天任的辭任，令公司管理團隊未能確定是否具備足夠專業知識及能力持續開拓該業務的任何可能發展及能否從該業務獲取預期回報，故決定終止開拓該業務及放棄該等附屬。同時以總代價約253萬元向莊天任出售相關虛擬資產附屬公司，套現244萬元。

協同通信於5月委任51歲的莊天任為執行董事及聯席行政總裁，莊為澳洲註冊管理會計師公會註冊管理會計師（資深會員），自2020年以來一直積極參與區塊鏈相關業務，共同開發了一個Web3.0/元宇宙項目，負責監管其數字資產交易平台和代幣經濟學，亦是一家Web3.0風險投資和諮詢公司的聯合創始人和合伙人。根據當時的公告，協同與莊天任訂立3年服務合約，每年酬金最少180萬元，任何一方可向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。

其後協同通信於6月公布，與JPEX及鳳凰成立合營企業-Jade Power營運營運虛擬資產交易平台「VATP」。9月證監會對JPEX VATP發出警告聲明，公司隨即澄清未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。