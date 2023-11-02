比亞迪上月新能源車銷量增39%

至於海外銷售方面，比亞迪10月海外銷售新能源乘用車合計3.05萬輛，按月增加約9%。此外，昨日比亞迪汽車官方微博發文表示，將在11月 1日至11月30日推出「百萬海洋感恩有禮」活動，對5款車型推出優惠活動，個別型號車款最高可以用2000元人民幣抵扣2萬元人民幣。日前公布第三季業績理想的比亞迪獲券商上調目標價，但股價連跌兩日，昨跌1.8%。

「蔚小理」10月銷量同樣各有增長，蔚來（9866）公布，10月交付約1.61萬輛汽車，按年增長59.8%，包括約1.11萬輛高端智能電動SUV，以及4988輛高端智能電動轎車。年初至今，蔚來已交付約12.61萬輛汽車，按年增長36.3%；小鵬（9868）10月交付量達2萬輛的新高，按月上升31%，按年增長2.92倍，為公司連續第9個月增長；理想汽車（2015）月內共計交付新車4.0422萬輛，首次突破4萬輛關，按年增長3.02倍，截至10月底，全年累計交付28.46萬輛。

「蔚小理」均見增長

吉利汽車（0175）亦公布，10月總銷量18.07萬輛車，按年增長約18.7%，其中純電動車銷量3.66萬部，增長36.59%。今年首10個月，累計總銷量133.6萬部，按年升17%，其中純電動車銷量26.51萬部，上升37.31%；至於集團旗下高端智能電動汽車品牌極氪（ZEEKR）於10月交付逾1.3萬輛汽車，按年增加約29%。