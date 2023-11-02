美財政部下周發債規模遜預期 10年期及30年期增速放緩 長債息跌

與8月相比，這次拍賣的主要差異，是10年期和30年期國債銷售增長速度放緩，而20年期國債銷售量將維持不變。雖然美國官員表示，這項變化很小，但美國長期國債價格仍因此消息而上漲。美國30年期國債孳息率昨晚跌穿5厘，10年期國債孳息率跌穿4.8厘。市場等待美聯儲凌晨公布議息結果之際，美股早段上漲，納指升0.7%。中東緊張形勢持續，國際油價昨午夜前回升2%。

此外，根據美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據，美國9月職位空缺達955萬個，是4個月來最高。惟俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位在10月增11.3萬個，高於9月的8.9萬個增幅，不過增長仍遠低於分析師預期的15萬個。就業職位增長疲軟，薪酬增長亦持續放慢。美國10月ADP薪酬按年增5.7%，是2021年10月以來最低。

上月「小非農」職位增長遠遜預期

ADP報告指出，美國私人企業就業人數溫和增長，但未達到預期，可能反映就業情况轉差。上月的ADP就業職位增長，以教育和醫療服務、貿易和運輸為主。至於推動疫情後就業市場復蘇的休閒和酒店業，新增職位是去年初以來最少，顯示就業市場開始更明顯地降溫。

ADP首席經濟學家Nela Richardson指出，10月沒有哪個行業主導招聘，疫情後的大幅加薪似乎已成過去，不過就算就業市場放緩，仍足以支持強勁的消費者支出。ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，美國10月非農就業職位增長18萬個，失業率維持3.8%。

美10月製造業PMI見半年高

標普全球公布，美國10月製造業PMI終值處於50，略高於9月49.8，是半年高位。不過美國10月ISM製造業指數卻降至46.7，萎縮速度是3個月來最大。製造業的新訂單分項指數，亦為5月以來新低。

（綜合報道）

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