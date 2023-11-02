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日財務省官員兩度「出口術」 日圓兌美元回升

【明報專訊】日本央行僅微調孳息率曲線控制（YCC）政策，維持超級寬鬆政策立場，令日圓再現沽壓。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人昨天兩度「出口術」穩定匯市。他昨早表示，對日圓劇烈波動感到擔憂，不排除採取任何手段應對過度波動，包括干預匯市在內的應對措施「已在待命（on standby）」，此番言論呼應他在一年前日本首次干預匯市時的措辭。

神田昨上午表示：「不能說我們會做什麼，什麼時候做——我們會整體作出判斷。」到中午，他又一天內第二度評論日圓，強調投機是近期匯市波動的最大因素。由於市場此前獲悉日本央行在上月日圓大跌之際，並未實施干預措施，令投資者放心進一步沽出日圓。

日圓兌每美元周二曾跌至151.74，見去年10月以來新低，倘跌穿去年的151.94日圓低位，日圓將會見約33年新低。在神田密集「出口術」後，日圓兌每美元昨晚回升至151.15水平，每百日圓兌港元在5.17算徘徊。

為緩和長期國債的孳息率升勢，日本央行宣布計劃外的買債操作，計劃由周四起，直接購買價值1000億日圓剩餘期限為3年到5年的日本國債，並直接購買價值3000億日圓剩餘期限為5年到10年的日本國債。日本央行此前改變對YCC政策的措辭，將10年期國債孳息率的1厘上限，列作僅供參考的數字，令YCC政策的彈性增加。日本10年期國債孳息率昨觸及0.97厘，刷新10年新高。

受惠日圓弱 豐田季度利潤增1.5倍

受惠於日圓疲軟，全球最大汽車製造商豐田（日：7203）在截至9月底的季度，營業利潤為1.44萬億日圓（約745億港元），較去年同期的5628億日圓增長1.5倍。豐田又上調整個財年（2023年4月至24年3月）的業績預期，將銷售額預測，由38萬億日圓上調至43萬億日圓（約2.2萬億港元），將成為日本首家年銷售額突破40萬億日圓的企業。豐田又將全年營業利潤預測，由3萬億日圓上調至4.5萬億日圓（約2328億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]