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港股曾漲逾350點 息口敏感股搶鏡

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲一如預期維持利率不變，雖然主席鮑威爾強調目前無考慮減息，但市場對美息見頂預期升温，美匯軟、美債息跌，帶動恒指昨早段曾漲逾350點，息口敏感股科網、地產股全線升。惟受A股偏軟拖累，港股高位受阻，升幅逐步收窄，恒指收市僅升128點，收報17,230點，20天線得而復失，大市成交金額增至711億元。

A股偏軟 累恒指升幅縮至128點

隔晚美股三大指數做好，恒指隨外圍上升，高開180點後升幅擴大，一度升357點，見17,459點，但受A股午後倒跌拖累，令升幅收窄，收市僅升128點；國指升51點，收報5911點；科指收報3813點，升61點。北水連續第6日流入，但淨流入金額縮至9.4億元，聯想（0992）獲2.16億元北水淨入，騰訊（0700）遭北水淨沽3.71億元；南水北上合計淨流入26.82億元人民幣。

科網股除美團（3690）逆市跌1%，其餘普遍做好，阿里巴巴（9988）、百度（9888）升逾1%，騰訊、京東（9618）升幅不足1%；本地地產股上升，領展（0823）升6.7%，為升幅最大藍籌，恒地（0012）亦升4.6%，新地（0016）漲1.5%；銀行股普遍上升，恒生（0011）、東亞（0023）升逾1%，匯控（0005）靠穩，渣打（2888）逆市跌2.2%。新能源車股受惠10月產銷量維持增長普遍向上，小鵬（9868）曾升逾一成，收市升7.5%，吉利（0175）升3.8%，蔚來（9866）及理想（2015）齊升逾2%，比亞迪（1211）則跌0.5%。

獨立股評人郭思治表示，昨日大升逾350點後升幅收窄，主要因為缺乏成交配合，但總算收復10天線，而近日恒指每當回到17,000點附近已不覺有大手沽壓，除非有突發事件，否則淡友於年結前未必再貿然做淡，基金經理亦不會有新部署，相信後市有望喘穩，甚至有「一千幾百點」升幅。