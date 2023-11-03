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議息聲明首提及金融緊縮 反映長債息影響是否加息

【明報專訊】美國10年期國債息率在本周再逼近5厘，拖低股票等資產價格同時推高企業借貸成本，聯儲局在昨天凌晨的議息聲明首次加入「金融狀况緊縮」因素，與信貸狀况一同或對經濟活動、招聘和通脹產生影響，主席鮑威爾在記者會表示，近月長期債息處於更高水平，收緊金融狀况，因為金融狀况持續（persistent）改變可以對貨幣政策路徑或帶來影響，當局會密切監察，意味當局正式確認除通脹、就業數據，亦將長期債息納入加息的考慮因素。

為日後加息仍留有餘地

對於高息怎樣才能替代加息，鮑威爾指要先滿足兩個條件，包括金融環境必須持續地緊縮，目前還有待觀察，另外長息上升並不是單純地基於市場對政策利率的預期，不會一旦當局措施有變便令長息下跌，不過他指目前長息上升，並非由更高的短期政策利率的市場預期推動。

聯儲局連續第二次暫停加息，鮑威爾為日後加息仍留有餘地，局方未有信心金融狀况已足夠緊縮壓抑通脹。當局沒有為未來議息作出決定，不能認為當局暫停數次後會難以重啟加息，會在合適時間採取合適行動。至於當局會否如9月點陣圖所預期，在12月再加息一次，鮑威爾則指市場環境可在點陣圖公布後出現變化，預測的效力會隨着時間減弱。

鮑威爾：難顯示短期現衰退

多名著名投資者憂慮美國經濟將進入衰退，鮑威爾指目前數據難以顯示短期內出現衰退，當局沒有將之重新納入基本預期情况。他又指在過去半年，市場擔心當局加息不足、通脹難解，但現在他認為「加息不足」和「過度加息」的風險，已經更趨向平衡。

摩根大通資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，鮑威爾對通脹下降更為積極，反映當局認為目前金融狀况已足夠緊縮達到目標，當局認為債息是受風險溢價而非債價所推升，或取代當局加息的必要。不過公布議息結果後，10年期美債息急跌3.82%，因此仍要關注孳息率走勢。該行預期美國經濟將放緩，聯儲局將在下月維持利率不變至2024年。