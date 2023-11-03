港交所籌零售基金平台 明年底推

初期以B2B模式提供服務

平台將由3個部分組成，其中包括通訊中心以作為集中網絡，以連接基金分銷生態系統中不同參與者，例如基金經理和分銷商；業務平台，以涵蓋認購贖回、支付結算，以及各種可選的代理人服務等功能；資訊平台，以協助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

許正宇表示，推出IFP後可令海外資產管理人於香港，更方便地推出針對零售市場的基金產品，以參與本地零售基金市場。

港交所表示，該平台將涵蓋證監會認可的基金，平台初期將以企業對企業（B2B）的模式提供服務，將涵蓋香港零售基金的整個分銷周期和價值鏈，有助於降低基金行業的准入門檻，便利市場參與者向客戶分銷基金產品，而投資者亦能獲得更廣泛的產品選擇，豐富其投資組合並提高整體市場效率。

香港交易所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，期望平台能夠有助拓寬香港的基金分銷網絡，讓投資者可以用更低的成本、從更廣泛的分銷渠道、選擇更豐富的基金產品。

便利分銷 增投資選擇透明度

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，預期新的綜合基金平台將會為業界帶來新商機，平台將能便利基金分銷，以及公眾取覽基金投資選擇的資料，同時令產品選擇更加豐富，增加產品透明度。另外，平台有望促進香港零售基金市場的參與度並使其更多元化，從而鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位，證監會將會與港交所及其他相關各方緊密合作以推出該平台。