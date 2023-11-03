新世界股東大比數通過售新創建 新創建獨立股東售股意願成焦點

明報記者 陳偉燊

新創建股價高於要約價 交貨誘因不大

新世界通過出售新創建，接着是多少新創建股東接納周企的收購。一般而言，扣除經紀商等處理成本，交貨股東要在9.1元以下購入始有利可圖。本報根據彭博的數據統計分析，無論自6月下旬周企發出要約起，又或是過去一年，在前述價位或以下僅分別錄得3.86億股及6.58億股成交，佔新創建總股數約9.87%及16.82%，這還未計當中有人已出貨。就算該等股份持有人全數交貨，亦不足以觸發周企私有化新創建。另自10月16日起，新創建的股價長期高企於要約價9.15元以上，因此新創建持有人交貨誘因不大。

最後交貨時間為13日下午4時前

根據周企提出的要約流程，新創建自10月12日在網上刊發接納要約表，雖然最後交貨予過戶處的時間為11月13日下午4時前，不過由於各證券商及銀行的程序有別，因此個別機構或在11月9日提早截飛。

至於新世界方面，其可於下周四起將手上的新創建股份交貨，料將於11月20日完成交易並將淨套現217.54億元，同時仍有權按原有在新創建持股比例收取末期息近7.38億元。新世界將於12月20日同時派付每股末期息0.3元及特別息1.59元。持有新世界股權45.24%的周企將獲派18.1億元特別息，因此其收購新創建的交易淨出資可調低至199.9億元，同時另可從新世界收取近3.42億元末期股息。