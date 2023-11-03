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香港寬頻全年轉蝕12.7億

【明報專訊】香港寬頻（1310）公布截至8月底止全年業績，由上年度賺5.53億元轉虧損12.67億元，其中融資成本按年增1.94倍至7.02億元，以及商譽非現金減值12億元。香港寬頻持股管理人兼執行副主席楊主光表示，目前浮息及定息借貸的比例各佔約一半，放諸目前息率環境下是安全做法。

融資成本按年增近兩倍

公司宣派維持末期息20仙，令全年派息合共40仙，按年減少33%。期內收入按年增0.57%至116.92億元（見表），其中企業方案按年升8.98%至48.25億元，住宅方案按年跌1.66%至23.93億元。不過，企業客戶按年減少3.81%至10.1萬戶，住宅客戶按年稍跌0.41%至97.2萬戶，而住宅ARPU（每名用戶的每月平均收益）按年跌2.72%至179元。楊主光表示，部分小型企業因經營困難而離開，同時有小部分客戶流失至其他競爭對手，但對ARPU影響甚微。他又稱，公司於上半財年調低住宅月費以增加合約量，下半財年逐步上調月費。另隨成本上升，公司將繼續提高月費至合理水平，藉增加服務水平以提高ARPU。

該公司由盈轉虧主要由於融資成本急升近兩倍。楊主光指公司以往受惠低息融資而進一步擴展業務，故外界應以整個融資周期來看。另外就商譽減值錄得12億元，據公司解釋，下半年度實際業績不如預期，尤其全球宏觀經濟局勢不穩、跨國業務業務復蘇亦較預期慢、電訊業內競爭激烈等因素，故調整原有商譽購買溢價以反映折讓增加而市場增長率放緩。該公司期內經調整淨利潤，即當中撇除商譽減值，仍按年大減78.49%至1.95億元，經調整EBIDA（息稅折舊攤銷前利潤）亦按年下跌12.26%至22.90億元。

香港寬頻昨收報2.92元，升6.96%，成交5475.38萬元。