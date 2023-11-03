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路透：內地調查上月底短息挾高至50厘

標籤：經濟

【明報專訊】路透報道引述3名消息人士稱，內地監管機構包括中國外匯交易中心（CFETS）正調查10月底的流動性緊縮導致「錢荒」而觸發短期質押回購息率大幅抽高至50厘一事，並且已經要求若干機構解釋為何會以超高息拆借。據稱，當日正在市場推售大量政府債券，引發資金市場受壓。

促涉事機構解釋決策及競購

內地銀行間資金於本周二突然趨緊，隔夜回購利率一度抽高至逾50厘水平。路透報道，以50厘成交的交易不止一筆，CFETS已要求當日以高利率成交的機構，填寫情况說明。據消息稱，監管機構已要求任何當日以極高息拆借的機構，解釋如何進行決策及競購。有交易員及分析員表示，在政府債券供應增加，尤其是新批出的1萬億元政府債券推出，正為市場帶來不尋常的流動性壓力，銀行因此有需要在帳目上平差額，以滿足月尾的監管要求。同時渣打宏觀策略主管劉潔指出，官方亦意圖令流動性趨緊，去遏阻人民幣下滑。

另有一分析員稱，有大量基金公司、經紀及信託公司本周二（31日）搶借資金，以免在大銀行拒借時出現違約情况。有關消息人士指當時市場對銀根的需求遠大於供應，刺激短息抽高；對每家機構而言，這是理性的決定。但他亦稱，到周三時監管機構在一會議上告訴若干機構，提醒不要太情緒化。他指所有人至今仍猶有餘悸，所有人均寧願作出準備並保持充裕的流動性。