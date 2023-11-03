日本負收益率債券曾逾4000隻 現面臨絕迹

受預期結束超級寬鬆政策影響

雖然這情况只持續一天，但鑑於愈來愈多市場人士押注日本央行將在明年第一季將基準利率由負0.1厘上調，令債券收益率恢復至正值的趨勢可能更為持久。彭博社的負收益率債券指數市值，在2020年12月11日達到18.4萬億美元的峰值，當時負收益率債券有超過4600隻，當中包括歐洲、英國、瑞士和北歐的債券。但自2021年以來，日本以外所有發達經濟體的央行都至少加息2.5厘，令環球債券收益率飈升。

道明證券駐新加坡利率策略師Prashant Newnaha稱日央行本周調整孳息率曲線控制（YCC）政策措辭，將10年期國債孳息率的1厘上限列作僅供參考數字，推動圍繞日央行將盡早結束負利率的討論。日央行已持有近55%日本國債。面對日圓低迷，該央行面臨結束超級寬鬆政策壓力愈來愈大。

（彭博社）

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