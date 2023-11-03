moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

加國樓市受高息打擊 明年尾望觸底

【明報專訊】過去兩年因為美國連續加息，令借貸成本加重，打擊房地產市場。現美國通脹受控，市場預期美國聯儲局利率有機會見頂，房地產市場成交有機會向好。上月底加拿大銀行連續第二次決定保持現行基準利率不變，有分析人士推測，這可能意味着在連續10次加息以後，加拿大央行終於要改變策略了。

秋季開始是加拿大房地產市場相對淡靜的時期，隨着市場持續降溫，庫存水平呈相反方向，房屋庫存月數（MOI）從5月的1.3升至9月的3.8，主要是新落成住宅供應增加而來。另一方面，銷售量大幅下降，9月的獨立屋銷售量創下有史以來的最低水準。魁北克省的平均房價保持相對穩定，平均房價按季減0.6%，而安大略省的房地產市場在秋季經歷了平衡，安省平均房價較上年微升1.2%，2023年9月達89.65萬加元（506.58萬港元），但相較對上一季則減1.3%，故加拿大房地產協會降低了今年的房屋銷售和價格預測。

央行終連續兩次維持利率不變

9月份安大略省的獨立式單戶住宅銷售量創下歷史新低，反映了房地產銷量偏淡。銷售額下降可歸因於利率上升，這使得借貸成本更高，買家承受能力下降。加拿大房地產協會（CREA）的數據顯示，2023年9月加拿大各地銷售的轉售住宅平均價格為74.14萬加元，較去年同期微升1.2%。CREA高級經濟學家Shaun Cathcart表示：「繼今年春季銷售和價格短暫且有些令人驚喜的反彈之後，住房轉售市場很快就穩定下來。由於加拿大住屋需求巨大，待售房屋庫存仍處於歷史低位，接下來會發生什麼將取決於利率。無論這意味着進一步加息的可能性的不確定性，還是只是目前借貸成本的不確定性，對於潛在買家來說，這些問題都不會很快得到解決。因此，預計冬季會比平常更平靜，所有人的目光都集中在加拿大央行身上」。

加拿大房地產市場存在「結構性壓力」（由於移民和供應無法滿足需求而導致需求激增），加拿大央行預計，到明年年中為止，通脹率將約為3.5%。2023年第三季開始多倫多平均樓價年比小幅上升2.4%，達到881萬港元，而大溫哥華地區（GVA）房地產市場在降溫趨勢中表現出彈性，溫哥華平均樓價較上年上漲4.4%。加拿大多個房地產市場的顯著趨勢之一是住房負擔能力下降，抵押貸款利率上升給潛在買家帶來了挑戰，預計加拿大房地產市場在未來幾個月將面臨持續的挑戰，住屋成本負擔仍然是一個重大問題。

愛民頓卡加利吸引年輕人落腳

利率、抵押貸款支付和其他借貸成本的不確定性可能會持續，影響買家情緒和市場動態。分析員仍預計明年之前市場狀况將持續放緩，價格可能面臨進一步下行壓力。道明銀行認為，到2024年底，房地產市場的觸底即將到來，屆時房地產市場的情况將真正出現改善。儘管未來一兩年樓價和銷售量可能會出現一些短期下滑，但2024年仍有強勁反彈的希望，因此要密切關注經濟狀况、影響抵押貸款利率的政府政策，以及其他影響區域市場的因素。

BCREA預測，2023年房地產市場活動將繼續低於平均水平，MLS系統記錄的房屋銷售量最終為3萬套，然後到年底放緩至2.6萬套。黯淡的經濟前景和較高的借貸利率將拖累2023年BC省房地產市場。不過，近年不論是國際移民或加拿大的國內移居，不少人都傾向選擇亞省的兩個主要城市愛民頓及卡加利，因為當地物價遠較溫哥華及多倫多為低，因此吸引不少年輕人到此落腳。

其中，卡加利南部新興小康社區Fish Creek Exchange的大型屋苑Metroside，步行5分鐘即達Fish Creek Lacombe LRT站，20分鐘車程即可返回卡加利CBD，而且鄰近Macleod Trail，只需5分鐘即到Stoney Trail，前往卡加利各區都非常方便。車程僅10分鐘即達大型購物中心Southcentre Mall及CF Chinook Centre，5分鐘到可達的Centennial高中，在Fraser Institute評分高達7.8分，是不少家庭嚮往的地區。兩房連車庫Townhouse單位僅由46萬加元起。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]