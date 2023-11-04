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聯交所計算上市年費現誤差 涉350公司

【明報專訊】港交所（0388）旗下聯交所經內部審查後確認，發現由於計算方法不準確，導致對包括上市公司等部分股票發行人收取的上市年費，與實際應繳費用出現誤差。據了解，誤差出現的主要原因，為上市公司曾發行新股而增加股份數目，以及有公司因回購等原因令股份數目減少，惟港交所並無根據最新的股份數目計算其市值，導致於收取上市年費方面出現誤差。

多收600萬 安排退款

事實上，聯交所於計算上市年費中，會因應上市發行人的股本面值而計算，以市值不超過2億元的上市公司為例，聯交所需收取14.5萬元的上市年費（見表），超過2億元就會增加。

聯交所就過去8年的上市年費收費情况，聘請獨立外部顧問詳細分析，結果發現約350家上市發行人受到影響，其中約280家受影響的發行人，於1年內受到影響。聯交所續稱，絕大部分的案例中，其上市公司都曾發行新股等，從而觸發上市年費的計算需採用不同費率，而有關計算誤差情况出現，則源於發行新股獲批當月中，採用錯誤的費率計算收費。

分析亦指出，眾多案例當中，聯交所發現有被多收及少收的事故，其中被多收的總金額約600萬元，少收的總金額則約300萬元。聯交所表示，正在聯繫所有被多收費用的發行人，並安排「回水」，而聯交所亦不打算追討任何少收的費用。聯交所亦指，正對其他計費流程作更全面的分析，以進一步提升營運水平。

聯交所昨亦發另一則通告指，港府就下調印花稅於今年10月25日憲報刊登，而條例草案預期將於11月15日在立法會恢復二讀辯論，聯交所料最快於11月17日實施下調印花稅稅率，而確實生效日期則有待聯交所日後再公告。

最快11月17日降股市印花稅

另外，國際可持續准則理事會（ISSB）表示將就可持續發展披露準則IFRS S2發布實施指引，以協助各司法權區監管機構有關實施，惟該實施指引料於今年底前發布。聯交所亦表示，於落實《上市規則》修訂時，將考慮實施指引下的可調節擴展及分階段實施方針，因此將《上市規則》相關修訂生效日期，由原訂的明年1月1日實施，押後至2025年1月1日，以給予發行人更多時間熟悉新的氣候信息披露規定。