友邦新業務價值78億 創第3季新高 按年升35%勝預期 內地訪客佔半

明報記者 歐陽偉昉

友邦業績好過預期，加上美債價格在議息後繼續回升，友邦昨日高開1.32%後擴大升勢，最高見71.4元的兩周高位，收報70.9元，上升3.81%。友邦第三季年化新保費為19.38億美元，以實際匯率計算按年升35%，新業務價值率按年跌7個百分點至51.2%。

內地香港季內錄雙位數增長

香港的內地訪客業務恢復進入第三季，友邦指出，相關銷售持續非常強勁增長，約佔該行第三季新價值的一半，並與今年上半年水平相若，不過本地業務相對去年的強勁基數稍為回落。友邦沒有披露所有個別市場數據，不過相對上半年增速111%，第三季錄雙位數增長或顯示增速按年有所放緩。

內地業務方面，友邦指第三季新業務價值按年上升逾20%，表現較上半年14%的升勢加快。該行指市場對長期儲蓄產品需求仍然殷切，危疾保障產品當季亦有非常強勁的雙位數新業務價值增長。友邦近年積極開拓內地銀保渠道，該行指業務按季增長強勁，新業務價值利潤率提升，繼續帶來額外的新業務價值。

新代理平均收入回升至疫前

友邦上半年新業務價值率按年跌17個百分點，該行指整體新業務價值利潤率於第三季內逐步上升，主要受惠於傳統保障業務佔比較高、長期儲蓄業務的產品組合有利轉向，以及產品重新定價。期內代理招聘按年增長雙位數，支持代理總人數在第三季上升，新代理平均收入回升至疫前水平。另外，友邦在10月獲監管批准，將石家莊中心支公司升級為分公司，以覆蓋整個河北省。

摩通大通報告指，友邦在內地市場維持高質素業務增長，新業務價值率提升，有潛力提升全年新業務價值的市場預期。不過香港本地業務下跌，越南等東盟業務放緩，對集團新業務價會值有影響，而債息上升也不利友邦估值。摩通認為市場對友邦營運數據反應正面，惟股價過去1個月跑贏大市，已很大程度反映正面因素。該行維持「超配」評級，至明年6月的目標價為87元。