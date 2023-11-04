內地財新服務業PMI升至50.4遜預期

新訂單指數跌至年內最低

該報告的分項數據顯示，新訂單指數下滑至年內最低，略高於盛衰分界線，部分企業反映，需求較預期疲弱，銷售受到抑制。不過，服務業新出口訂單指數在擴張區間繼續上行，企業認為主要與海外訪客人數上升、外需整體改善等因素有關。

另外，10月服務業就業指數結束先前連續8個月的擴張。該報告同時指出，部分企業因銷售增速放緩而對員工更為謹慎，在員工自願離職後不再填補空缺。同時，由於用工、原料、運輸成本等費用持續增加，10月服務業成本仍在上升，不過漲幅為去年7月來最小。由於企業提高銷售價格以消化成本壓力，出廠價格指數已連續兩個月在擴張區間上行，為6月以來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月財新中國綜合PMI續創年內新低，需求略有增加，就業連續兩個月收縮，市場情緒持續走低，製造業景氣弱於服務業。第三季度經濟出現築底回升迹象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。

政策方面，中央日前決定增發1萬億元人民幣國債，將有助於穩健經濟，但對居民收入增加，以及就業和預期改善的傳導效應仍需進一步觀察。