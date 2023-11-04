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太古廣場辦公樓首三季租金跌13%

【明報專訊】太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場辦公樓截至9月30日止首三季租金跌13%，跌幅較今年首兩季跌幅12%略增1個百分點，當中包括租約續租、訂新租約及租金檢討的租金變動情况，其中一、二座最新呎租介乎100至110元，三座呎租介乎90至100元，與首兩季相同。鰂魚涌太古坊辦公樓首三季租金跌8%，比首兩季跌幅9%收窄1個百分點。

港整體商廈租用率跌至93%

集團指出，經濟環境不穩定令辦公樓市場需求受壓，供應量增加亦為租金水平帶來下行壓力，部分企業選擇搬遷以節省租金開支，或趁機升級辦公空間，會計及財務匯報局和三井住友銀行於上季度遷入太古坊二座，太古廣場六座預租率升至近30%，預計物業於年底竣工。

太古香港整體辦公樓租用率於9月底為93%，比去年底降3個百分點，但比6月底僅降1個百分點，主要受除太古坊二座以外的其他太古坊辦公樓租用率下降拖累，但與部分同業比較仍維持高出租率，如於6月底，希慎興業（0014）在利園區出租率為89%，而恒隆地產（0101）在港辦公樓出租率88%。

於9月底，太古於內地辦公樓頤堤港一座租用率為85%，比6月底降7個百分點，太古滙和香港興業中心一座及二座租用率分別為92%及99%，比6月底分別升2和1個百分點。

首三季零售銷售額增長方面，太古廣場購物商場及東薈城名店倉分別升50.1%和51.2%，太古城中心升8.8%。太古城中心餐飲、時尚及飾物商店受惠於推廣，零售銷售額錄雙位數增長，東薈城名店倉新增4間商店，截至9月，推廣活動帶動新會員註冊量大升，當中40%為內地旅客。