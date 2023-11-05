蔚來擬進軍美國 料當地不設廠

傳裁員10% 剝離非核心業務

李斌確認，將裁員及可能剝離非核心業務，冀節支增效，並形容在激烈的競爭下，這是一個艱難但必要的決定，擬減少約10%的職位。現時該公司除了電動車業務，還有經營電池、半導體研發及手機業務。同時據內地媒體報道引述蔚來美國地區首席執行官易蓋天（Ganesh Iyer）披露進軍美國市場的細節，預料不會在當地設廠生產汽車以尋求獲得稅收激勵，而是進口內地國產高端電動汽車。他續稱，在美國建廠成本過高，而且品牌的高端車型「過於昂貴」，不論在任何地方生產亦無法獲得補貼。蔚來料於2025年將業務擴張至美國等全球25個國家和地區。

指品牌高端車型難獲補貼

另一電動車公司小鵬汽車（9868）亦已打開出口市場，旗下G3及P7兩款車型號，更進軍歐洲並在挪威展開銷售。零跑汽車（9863）旗下T-03亦出口以色列，其與Stellantis合資的公司更部署在明年下半年打開國際市場。吉利汽車（0175）的電動車品牌極氪旗下ZEEKR 001，也打開歐洲市場。