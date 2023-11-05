moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

澳上市金礦商籲股東拒招金收購

標籤：經濟

【明報專訊】招金礦業（1818）在10月底提出要約，出資最多31億元收購由赤峰黃金（滬：600988）有份持股的澳洲上市西非金礦商Tietto（鐵拓）遇阻。鐵拓建議股東拒絕收購，並謂招金投機，出價明顯低估公司的價值，要取得內地監管機構批准存在不確定因素，並設下太多條件。招金反駁，認為交易可帶來價值及確定性。

資料顯示，招金及赤峰黃金原本持有在澳洲上市的鐵拓7.02%及12.49%，赤峰黃金亦是剛於今年1月才成為鐵拓的大股東，只派出一名非執行董事入局。現時鐵拓主要在西非國家科特迪瓦經營露天開採的阿布賈金礦。根據招金對鐵拓所提要約擬出價每股0.58澳元，較當時市價溢價36%，出資最多6.29億澳元（約31.26億港元）全面收購鐵拓，並擬爭取控股最少50.1%作為條件。

鐵拓：出價低估公司價值

鐵拓發公告表示，經其和顧問研究過後，董事會一致認為股東應拒絕招金的收購，並認為出價明顯低估了公司的價值。其更指出，有人趁阿布賈金礦今年初出金，並於明年就第二個金礦的可行性報告發出前，有如機會主義者擇機出手。由於要約設下條件眾多，要獲內地監管機構批准又存在不明朗因素，因此鐵拓建議股東不要接納招金的要約。

招金則強調，要約價可為鐵拓股東帶來價值和確定性，其更聲稱，在獲得必要的批准方面取得了進展，並相信有能力獲得所有必需的內地及澳洲監管機構批准。