澳上市金礦商籲股東拒招金收購

資料顯示，招金及赤峰黃金原本持有在澳洲上市的鐵拓7.02%及12.49%，赤峰黃金亦是剛於今年1月才成為鐵拓的大股東，只派出一名非執行董事入局。現時鐵拓主要在西非國家科特迪瓦經營露天開採的阿布賈金礦。根據招金對鐵拓所提要約擬出價每股0.58澳元，較當時市價溢價36%，出資最多6.29億澳元（約31.26億港元）全面收購鐵拓，並擬爭取控股最少50.1%作為條件。

鐵拓：出價低估公司價值

鐵拓發公告表示，經其和顧問研究過後，董事會一致認為股東應拒絕招金的收購，並認為出價明顯低估了公司的價值。其更指出，有人趁阿布賈金礦今年初出金，並於明年就第二個金礦的可行性報告發出前，有如機會主義者擇機出手。由於要約設下條件眾多，要獲內地監管機構批准又存在不明朗因素，因此鐵拓建議股東不要接納招金的要約。

招金則強調，要約價可為鐵拓股東帶來價值和確定性，其更聲稱，在獲得必要的批准方面取得了進展，並相信有能力獲得所有必需的內地及澳洲監管機構批准。