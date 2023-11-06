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稱大行高層來港 助增信心擴本地業務

標籤：經濟

【明報專訊】去年11月金管局廣發英雄帖舉辦金融峰會，作為香港重回國際金融舞台的頭炮，總裁余偉文表示過去數年香港有不少負面新聞，通過外企高層親身來港，與同事分享經歷見聞，有助鼓勵環球人才來港發展。「若不是帶他們進來增進信心，他們或真的會減少在港業務。」

余偉文指出，去年峰會帶來大行高層疫後親自來訪，有助掃除疫情期間對香港的疑問，加強留港發展的決心。今年有負責人參與的金融機構由120間增至300間，帶來漣漪效應可再擴大。對於明年會否再辦金融峰會，余偉文稍賣關子，答案會在最後一日公布。

稱有美資擴充 銀行增聘多過收縮

就近期有外資銀行撤走本港辦公室整合到上海和新加坡，個別投行也裁減在港的職位。余偉文指出，個別機構有其考量，離開的銀行國際業務份額不多，或是重新專注其本土市場，亦或在港業務不大，於是整合區內數個辦公室。與此同時，余偉文指今年也有機構擴大在港業務，如大型美資資本市場中介服務機構，在港招聘數以千人員工，總體而言擴編的銀行多於縮編。他認為，最重要是通過具影響力的大行高層來港，增進他們對本港金融中心功能和地位的信心，自然就會繼續在港擴展，將資金經本港引入到內地。他又指目前本港金融人才短缺已有改善，但未完全好轉。

論及香港與新加坡於區內的金融地位比較，余偉文笑言「中學只是與同學比較6年，港星則已比了30年」，他認為要從兩地金融機構多元、全面和深度作出比較，例如香港銀行及股債市場規模，而新加坡資產管理規模雖追近香港，但仍未超過。截至去年底，新加坡資產管理總值為4.9萬億坡元（約28.37萬億港元），同期香港為30.54萬億港元。