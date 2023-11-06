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派定心丸 負資產按揭拖欠率低

標籤：經濟

【明報專訊】本港樓價反彈後勁不繼，金管局上周公布的第三季末負資產個案錄1.11萬宗，按季急增2.33倍，接近去年底的1.22萬宗水平。

金管局總裁余偉文指出，負資產個案涉及高成數按揭，近月樓價下跌，負資產自然回升。當局最重視高成數按揭貸款者的還款能力，相關拖欠比率按季下跌0.07個百分點至0.02%。對銀行而言，只要貸款人還款能力正常，也沒有要求提早還款的理由，當局也不見大批按揭貸款被銀行要求提早收回。

未見大批Call Loan 只屬個別個案

截至第三季末，本港樓價較今年高位累積回落約7%，較去年高位更跌約16%，即去年承做九成按揭的業主已成為負資產。余偉文表示，負資產拖欠比率其實較整體拖欠比率0.07%更低，因為借取高成數按揭要求較高，包括自住和有穩定工作，也要符合當時加息3厘的壓力測試，供款能力很強。

對於負資產會否觸發銀行「Call Loan」，余偉文指現時按揭貸款是銀行最好的資產之一，當局對貸款成數和按揭能力有嚴格要求，雖然經濟環境會影響違約率，不過目前失業率低至2.8%，經濟也逐漸改善，雖然不排除有個別拖欠個案被要求提早收回欠款，但目前整體未見出現有關情况。金管局和政府先後放寬限制樓市措施，至於會否推升樓價，他認為樓市同時受供求、息口、環球經濟的多方因素影響，市場需時消化各種因素的轉變。

本港按息上升源於去年美國聯儲局加息，市場預期明年中開始減息，余偉文認為現時仍是太早考慮減息問題，因為美國勞工成本難降，住屋開支最近不降反升，目前仍有不確定因素，美國是仍有機會再加息。即使息口已經見頂，他認為現時問題應是利率要在高位維持多長時間。