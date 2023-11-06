減少持股數目 增持核心持股

換言之，「首域盈信中國增長基金」目前持股均屬「優中選優」，劉國傑認為，當中可以分為三個投資主題，包括（1）隨着中國居民收入增加，而且中國人亦相信自己的品牌，體育用品國產品牌迅速崛起，因此該基金持有安踏（2020）；（2）隨着中國內地人口老化，看好與自動化生產有關的上市公司，包括台灣上市的亞德客（台：1590）；第三是看好工業升級，當中包括邁瑞醫療（深：300760）及匯川技術（深：300124）。

低配電動車股 無投資生科股

不過，劉國傑亦指出，「首域盈信中國增長基金」基金團隊向來保守，主要投資於比較傳統的股票，沒有重倉電動車、生物科技等被視為「中國的未來」的股票，是今年以來表現跑輸大市的原因之一：「若你覺得電動車是『中國的未來』，我們的投資組合的確比較少，持有的只是電動車零件股。雖然有些人會覺得生物科技股也是『中國的未來』，但這板塊我們從來無買過，原因是估值高，很多股份均無錢賺。」

另外，今年以來，中移動（0941）、中海油（0883）及中石油（0857）等高股息率中資股股價分別上升兩成多至四成多，惟由於這些股份均被美國制裁，劉國傑旗下基金亦沒有投資相關股份，是跑輸大市的另一原因。

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