資本集團關穎嫻：美元貨幣基金或走資 湧全球股債

隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息，聯邦基金利率上端現已升至5.5厘，若作為保守投資者，期內其中一個應對方法是買入美元貨幣基金，此類基金投資於以美元計值的短期資產及現金，在保持資本及流通性的情况下力求提供符合貨幣市場利率的回報為目標，在息率持續上升的情况下，回報可望跟隨息率向上。

資本集團關穎嫻表示，目前美元貨幣基金的資產規模已超過5.6萬億美元，在處於如此高位的情况下，反而可以考慮分散投資。

美不同行業表現差異大 房產弱AI旺

關穎嫻指出，資本集團作為重視基本因素分析及長期投資的資產管理公司，向來重視研究歷史數據來前瞻未來，參考美國聯儲局過去4次的加息周期，在息口見頂後，跟着一年投資於全球股市或全球債市的回報，均會高於繼續揸現金（見圖），故此，目前該行亦建議客戶從美元貨幣基金分散投資至全球股市或全球債市。

在股市方面，關穎嫻表示，雖然美國通脹基礎廣泛且居高不下，但通脹可能已經見頂，在現時滾動式經濟衰退下（rolling recession），不同行業表現參差，例如房地產行業明顯受累高息，但人工智能（AI）興起卻可以大幅降低企業成本，故此掌握人工智能科技的公司增長空間廣闊。

中國製造業去庫存後 輕微復蘇

值得一提的是，普徠仕全球科技股票策略基金經理Dominic Rizzo在上期《Money Monday》封面故事已詳細分析全球人工智能行業前景，當中，晶片及軟件市場未來幾年料均會錄得數以倍計增長，他在訪問中所重點看好的微軟（美：MSFT）上周股價勁升6.97%，而納指期內亦急漲6.61%。

環球資金若從美元貨幣基金分散投資至全球股市或全球債市，中國股市亦可能受惠。關穎嫻分析，雖然中國經濟環境持續困難，但製造業經過去庫存後，已經開始出現輕微復蘇。

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[封面故事]