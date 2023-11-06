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兆科眼科擬擴銷售市場 欲港推治近視藥NVK002

標籤：經濟

【明報專訊】兆科眼科（6622）今年起有產品在內地商業化銷售，主席兼行政總裁李小羿表示，集團正待用於治療兒童近視的NVK002低濃度阿托品在美國的新藥申請獲批後，進一步打開香港、東盟及韓國的渠道、加快商業化銷售。他更料今年共有8款仿製藥在內地提交簡化新藥申請（ANDA），並預期首款針對眼底的老花眼藥物在2025年獲美國FDA（食品藥物管理局）批准上市。

他指出，集團的目標是明年首季在內地就NVK002提交新藥申請。至於在美國方面，兆科及合作伙伴Vyluma獲FDA接納審理NVK002的新藥申請後，若最終在明年1月31日前獲批，集團緊接便推進在香港、東南亞及韓國的銷售佈局，甚至會於在泰國成立了公司，準備推進當地註冊程序及銷售。集團更考慮通過實名病人制度、「港澳藥械通」在香港推出NVK002。此外，他們在青光眼用藥方面，亦着重開發向外許可交易（Out-Licensing），藉此打開馬來西亞、泰國及美國市場，冀日後不再純依賴中國單一市場。涵蓋的產品範圍，更包括自主研發並用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠。

料老花眼藥2025年獲美批上市

在實現收入方面，兆科自今年3月起着手銷售抗青光眼仿製藥晶貝瑩，李小羿不諱言，現階段銷售有限。不過其銷售團隊卻陸續將晶貝瑩打進一至兩家私立醫院集團，覆蓋的公立醫院亦增至上千家，最近更與A股愛博諾德合作，藉此打開了視光中心渠道。他說：「未來6個月希望增加一至兩種仿製青光眼藥在內地市場推出，提升收入，亦提高銷售團隊效率」。

在研發方面，兆科今年為止已提交5個仿製藥簡化新藥申請（ANDA），料到年底前提交多3個申請，產品覆蓋青光眼、過敏性結膜炎等，希望明年可獲批上市。至於集團和伙伴VISUS合作推進的適用眼底之老花眼藥物，料在2025年獲FDA批准上市。雖然研發及進行臨牀項目眾多，他相信由於兆科現金充足，料目前毋須額外融資。