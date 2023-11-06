moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

乾燥式廚餘機 方便家庭使用

【明報專訊】香港將於明年4月1日開始實施垃圾徵費，很多先進國家比香港更早實施垃圾徵費，而且還規定必須將廚餘和其他家居垃圾區分。為了節省拋棄廚餘的開支，家用廚餘機市場便應運而生。較早推出的兩類家用廚餘機較多爭議，而近年興起的乾燥處理型廚餘機有後來居上之勢。

明報記者 薛偉傑

娜谷環保科技（深圳）有限公司創辦人潘娜表示，她以往在深圳當西醫，10年前和子女移民到加拿大，家居垃圾問題，尤其是廚餘，非常困擾。她居住溫哥華地區的垃圾收集頻率很低，清潔工人每周上門收集一次垃圾。按照法例要求，廚餘和其他生活垃圾必須用不同垃圾桶存放，專門存放廚餘的桶便產生惡臭，她每次揭起桶蓋時都幾乎想嘔吐。

當時市場上已有兩種廚餘機，但無法令她滿意。第一種是生物分解型廚餘機，即是加入小量微生物，與廚餘攪拌後，令廚餘發酵和分解，最後轉化成肥料。這種廚餘機的優點是，毋須用電或只需很小電力，運作成本很低，亦不會產生噪音；但會排出很臭的液體，而且需要約一周才完成發酵，所以其體積相當大；亦不能處理骨頭、果核和貝殼等。

第二種是粉碎式廚餘機，將所有廚餘磨成粉末或小顆粒，然後隨着廚房洗碗盆的水流，透過下水道排走。這種廚餘機優點是處理時間最快，並令廚餘「消失」，從而節省廚餘收集費；但缺點亦不少，最明顯是可能引致水管堵塞。此外，它需要專人上門安裝，運作時噪音也較大。而將固體粉末或顆粒排入水中，會加重污水處理廠負擔，有違環保的原意。有些地區若住戶排出的污水懸浮固體含量超出基準，更屬犯法。

3年訪9國市場調查

回港伙理大教授研發

潘娜稱，她曾因為使用粉碎式廚餘機引致水管堵塞，令污水倒灌回家中浸濕地板。由於對當時的家用廚餘機不滿意，在2015至2017年間，她到9個國家做市場調查，了解各國消費者對於家用廚餘機的要求。最後總結幾個要點，第一，處理時間不能太長，必須在兩餐之間完成；第二，不能有明顯異味；第三，耗電不能太多。之後，她找到香港理工大學工程學院一名教授合作研發嶄新廚餘機。到2020年，開始推出該公司的第一代廚餘機。

潘娜表示，該公司廚餘機是利用攝氏126度高溫殺死99.99%細菌，過程約20分鐘，之後會保持在攝氏50至60度，直至將廚餘徹底烘乾。當骨頭的水分被蒸發掉，會變得愈來愈脆，廚餘機內轉動的陶瓷臂足以將骨頭攪碎。最後處理完成的廚餘，會變成乾燥的粉末和小碎片，沒什麼異味，體積縮小約85%，重量減約95%，從而讓住戶節省部分垃圾費。

另一方面，處理完的廚餘，若不當作生活垃圾拋棄，亦可以作為生物燃料、肥料或動物飼料的成分使用。在整個處理過程中，水蒸氣和其他氣體會被引導以U字形方式通過一個活性碳濾芯，之後才排出機外，所以絕大部分的異味都會被吸去。

至於處理時間介乎2至5小時，視乎廚餘的分量和食物性質，大多數情形只需2至3小時；處理完成後，廚餘機會自動關掉。雖然該公司的廚餘機在最初殺菌時需要以700W的功率運作，但之後只需以150W運作，所以整個處理過程用不到一度電。

2020年推第一代

翌年錄營運盈利

該公司在2020年推出第一代廚餘機，當年營業額已超過1000萬元（人民幣，下同）；由2021年開始，該公司錄得營運盈利。到今年，廚餘機已發展至第三代，體積略為縮小，內部容量卻由2.5公升增至3.5公升。更重要的是，增加自動清洗內膽和濾芯的功能，使用起來更方便。以往活性碳濾芯使用5個月後要更換，現時可以延長至8個月。

全球累售約10萬部

截至訪問時，該公司的家用廚餘機已打入美國、加拿大、日本、台灣、韓國、新加坡、泰國、澳洲、新西蘭等市場，累積賣出約10萬部，取得13項專利和15項軟件著作權。而印度早前已落單訂購首批1.5萬部，今個月稍後時間付運，預料明年訂購量會增加多倍。

現時，該公司在深圳和江門各有一間工廠，每間工廠面積5000多平方米。至今，她創業的累積投資已達到7000多萬元，預料明年需要再投資3000多萬元。

[新經濟新天地]