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袁國守：印度基金具潛力 不宜瞓身

【明報專訊】2001年，高盛前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）提出「金磚四國」（BRIC）概念，隨後以BRIC作招徠的基金獲熱捧，惜受到各自不利因素困擾，近年金磚四國基金表現差強人意，但當中印度市場年內獲不少基金經理「讚好」，從分散風險的角度來說，可「研究研究」。

「金磚之父」奧尼爾當年預測，到2050年，BRIC成為世界主要經濟體。根據世界銀行資料，2022年金磚國家（計及後來加入的南非）共有32.4億人口，國民收入總和達26萬億美元，相當於全球總量的26%。奧尼爾預估的「大方向」可說無錯，尤其是中國，於2010年國內生產總值達到40萬億元人民幣，成為世界第二大經濟體，但論近年股市表現，卻傷了不少投資者的心。

以美元計 印股一年升3.4%

參考標普BRIC 40指數，以美元計算，過去3年及5年分別跌約16%及7%，年初至今更瀉近11%。逐個「金磚」去秤，以1年回報比較，截至11月1日，巴西BOVESPA指數跌3.2%、俄羅斯MOEX指數升47.7%、印度SENSEX指數升4.2%，滬綜指升1.8%；但要留意，相關回報是以當地貨幣計算，若以美元計，分別跌0.5%、跌2.1%、升3.4%及升1.2%。

由此可見，除巴西外，其他3個金磚國的貨幣均貶值（兌美元），俄羅斯盧布尤其明顯，年內大幅貶值逾四成，主因該國仍打緊仗，並受到西方國家制裁。至於中國和印度，貨幣貶值幅度相對「輕微」，但若比較股市表現，印度勝出，無論年內還是過去幾年，都跑贏內地A股。

事實上，多家基金公司都對印度市場投下「信心一票」，所持的理由或許各位耳熟能詳，包括年輕人口結構、中產階產增加及科技人才輩出等。富達是其中一位印度「好友」，該公司國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin指出，印度經濟保持韌性，政府財政穩健，外匯儲備充裕，包括外債在內的債務水平偏低；同時，印度政府關注製造業和基建發展，是該國經濟中長線可持續增長的關鍵因素。

看好者宜佔投資組合一至兩成

然而，印度畢竟是新興市場，其股市通常較成熟市場波動；再者，過去幾年印度股票基金已累升不少，根據FSMOne數據，過去3年，大多升逾三成，其中表現突出的木星印度精選基金，更累漲近90%！因此，就算看好印度前景，不建議「瞓身」，佔個人投資組合一至兩成便足夠了。

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[袁國守 投資心戰室]