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陳正犖：英鎊或續區間波動 日圓留意100天線

【明報專訊】美國聯儲局連續兩次會議決定維持利率不變後，市場預期加息周期或已結束，美國國債收益率回落，美匯指數如果進一步跌穿50天移動平均線105.6，或下試104.7。

英倫銀行跟隨美聯儲決定，連續兩個月暫停行動，貨幣政策委員會以6比3投票贊成維持指標利率在5.25厘，顯示委員的分歧較上次議息減少。但最新預測顯示貨幣政策可能會在「更長的一段時間內」保持緊縮。

英倫銀行行長貝利補充通脹雖然放緩，但「仍然過高」，不排除會進一步加息，英鎊短期或繼續於1.2040至1.2290區間波動。

英倫行長：通脹仍過高 或再加息

上周日本央行更先於美聯儲放鴿，在剛舉行的會議上將政策利率維持負0.1厘不變，同時將10年期國債收益率1厘的上限，重新定義為參考水平。相對於市場預期直接提高甚至取消債息上限，今次決定令人失望，日圓隨即捱沽並見33年新低，導致日本官員再出口術指隨時準備在需要時干預匯市。

不過，大家要留意，日本央行今次亦調高了物價預測，預計2023年和2024年通脹將超過2%的目標。這反映日本央行仍有可能逐步取消超寬鬆政策，或支持日圓反彈。

在美國，美聯儲主席鮑威爾指聯儲局目前在對抗通脹行動上，做多或做少的風險趨向平衡，又指近期債息飈升、就業增長放緩、金融及信貸狀况收緊，市場解讀為可能不再加息，因此即使美元兌日圓再向上，亦可能受制於近期阻力位152，日圓反彈目標可留意100天移動平均線145.7。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]