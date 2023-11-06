溫傑：中海油業績穩健 可趁回調吸

今年前3季度集團營業收入為3068.2億元人民幣，其中油氣銷售佔接近78%（石油液體及天然氣銷售各佔總收入的67%及10.7%），顯示其專注於上游石油業務，業績自然較受油價及天氣價格影響。期內集團淨產量接近5億桶油當量，同比升8.3%，創歷史同期新高。雖然產量升，惟期內平均實現油價按年跌24.2%，拖累整體銷售表現（油氣銷售收入按年跌10.3%）。

值得留意的是，集團年初至今及第三季的實現油價其實分別為每桶76.8及83.2美元，只是去年同期油價偏高（去年首3季及第三季實現油價達101.4及95.8美元），才出現按年計實現油價下跌，並拖累收入表現的情况。若與第一及第二季比較，第三季油氣銷售收入有所上升。

另外，部分投資者或發現，集團資本支出大升。根據管理層解釋，首3季資本支出約894.6億元人民幣，按年增加30.2%，源於在建項目工作量按年增加，全年資本支出預算已調整為1200億至1300億元人民幣（原為1000億至1100億元人民幣），助力儲量和未來產量增長。

總體而言，集團業績穩健，符合筆者預期。受惠成本管控良好，首3季度桶油主要成本為28.37美元，按年降6.3%。若未來油價能維持於高位，集團業績具憧憬。

展望油價走勢，誠然市場暫有不同觀點：油組相對樂觀，預期中國經濟恢復增長動力，將是推動明年全球需求增長的主要因素。至於國際能源署較審慎，調低明年全球原油需求增長預測，由原先日均增加100萬桶降低至88萬桶。雖然不同機構展望有別，但市場普遍相信，受惠全球經濟持續增長，加上減產措施，都對油價有所支持，料油價有望於高位波動，回落空間有限。

短線而言，第四季為石油需求的高峰期，隨着氣溫逐漸轉冷，燃料需求將會持續上升。另外，以巴戰爭為現時最重要因素。世界銀行指出，若中東衝突不斷升級，就算原油供應只出現小幅中斷，有機會導致全球市場每天減少50萬至200萬桶原油，並推動油價升至每桶93美元至102美元的水平。提到中海油，部分投資者鍾情於其高息，管理層早前表示有信心兌現全年派息不低於70港仙、派息比率不低於40%的承諾。根據我們分析，只要油價沒有大變動，其自由現金流及現金足以維持其派息政策。近日集團股價回落，或是進取投資者適度部署的機會。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]