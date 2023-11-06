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摩根大通亞洲：小米蘋果銷情佳 瑞聲購20358

【明報專訊】內地上周初官方製造業及非製造業PMI下跌，周五公布的財新綜合及服務業PMI同樣回落及遜預期，不過內地股市及港股上周先低後高，周五更突破近兩周17,000點至17,500點區間格局，並完全回補10月19日下跌裂口。

小米（1810）新手機銷售強勁，蘋果（美：AAPL）業績公布iPhone15同期銷售較iPhone14佳，手機設備股追落後，瑞聲科技反彈並創接近兩個月新高。瑞聲科技一半收入來自蘋果及小米，投資者可留意瑞聲購（20358），行使價17.29元，實際槓桿3.5倍，2024年8月27日到期。

另一隻手機設備股舜宇光學（2382）走勢相近，如投資者看好可留意購證（17653），行使價88.93元，實際槓桿3.5倍，2024年9月25日到期。如計劃趁高做淡可參考舜光沽（18573），行使價60.95元，實際槓桿7.4倍，2023年12月22日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]