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陳永傑：倘美再加息 樓股面對衝擊

標籤：陳永傑

【明報專訊】摩根大通行政總裁戴蒙指出，最壞情况可能是美息升至7厘，然後經濟陷入滯脹。摩通向其客戶表明，要為最壞情况作好準備。筆者預期假如美息升至近7厘水平，全球樓市股市投資市場，造成衝擊。

聯儲局可能須進一步大幅加息，以應對通脹。

戴蒙警告，聯儲局主要貸款利率可能進一步上升，甚至顯著高於目前5.25厘至5.5厘範圍。戴蒙指聯儲局把基準利率由接近0厘升至2厘，對通脹幾乎無影響，其後調高利率至目前水平，令部分市場人士措手不及。他相信在現水平再加息2厘，其殺傷力將遠較利率由3厘升至5厘更嚴重。

戴蒙不確定聯邦基金目標利率會否升至7厘，但曾經詢問過一些商界朋友有否為利率升至7厘作好準備，最壞情况可能是利率升至7厘，然後經濟陷入滯脹。

美國銀行行政總裁莫伊尼漢表示，聯儲局經已戰勝高通脹，利率停留在現水平時間，可能較市場原先估計為長。莫伊尼漢指出，消費開支有放緩迹象，美國經濟邁向軟着陸而非衰退，證明聯儲局的加息策略奏效，已經戰勝高通脹。當局也慎防加息過度，維持高利率時間也可能較預期長。

聯儲局副主席傑斐遜表示，美國長期國債收益率攀升，直接影響家庭及企業借貸成本，可能會促使聯儲局不再進一步上調短期政策利率，並讓金融市場代替聯儲局貨幣政策行動，完成部分為經濟降溫工作。

達拉斯聯儲銀行行長洛根表示，如果長期國債收益率上升以及金融環境普遍收緊，或意味聯儲局進一步加息的必要性減低。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]