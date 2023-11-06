moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：樓市最壞時刻已過

標籤：廖偉強

【明報專訊】新一份《施政報告》中，最多人談論的是沒有對樓市全面撤辣，只是減辣。誠然會有人覺得失望，但亦有人認為滿意。其中，對外來人才來港置業的辣稅寬減之餘，更採取「先免後徵」，這確實為樓市帶來了新購買力，有助市况破冰。

額外印花稅（SSD）將綑綁業主的年期由三年改為兩年，這修訂會釋放約8萬個單位，可免繳辣稅轉售，市場二手放盤量可能因此大增，對樓市構成壓力。當然，並非每個近年買樓的業主都急於放售單位，如果是自住物業，只要有能力繼續供款，樓價的短期上落沒構成影響，不會輕易考慮賣樓搬家。不過，這個信息已令發展商推售新盤時有所顧慮，不敢因為減辣而上調售價，至於二手市場，業主也因為競爭加劇，不敢貿然反價。

至於外地人購買本港的物業所要繳交買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）亦減半，合共的總稅率由原先30%降至15%。有些人覺得以往用公司轉售形式，出售物業予內地人，其實已可達至慳稅效果，反觀今次減半後，仍要付高達15%印花稅，於是簡單地推論減辣沒威力。筆者對此不敢苟同，皆因在市場上以私人名義持有的單位放盤，遠多於公司名義持有的放盤，買家的選擇多，所以今次的措施，絕對有助加強內地人的購買意欲。修訂NRSD，不但惠及來港置業的內地人，對投資者而言亦有好處。

筆者相信，業主及發展商在減辣後，仍沒有可能借勢調升價錢，反而願意繼續以較克制的價格出售；另一方面，客源會因為減辣而增加，交投量會同步回升，這對地產代理的生意絕對有幫助。觀乎近期市况，最壞的時刻應該已經過去了。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]