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港股升302點撲萬八 成交衝破千億 美債息跌A股做好帶動 科網股領漲

標籤：經濟

【明報專訊】美國就業數據遜預期，市場繼續消化美息見頂預期，10年期美債息跌穿4.6厘，美匯亦在低位徘徊，加上人民幣靠穩、A股向好，都改善港股投資情緒。恒指昨日承接上周升勢，早段最多曾升373點，一度重上萬八關，收市仍升逾300點，報17,966點，收復50天線。科網股做好，科指升逾4%。大市成交增加至逾1100億元，為9月中以來最多。

恒指高開249點，報17,913點，重上50天線（約17,765點），之後升幅一度收窄；其後升勢再現，最多升373點，高見18,037點，最終收市升302點，報17,966點，未企穩萬八點。大市連升三日，累漲864點。成交金額亦連續三日增加，昨日達1151億元，為9月中以來最多。

北水流入8億 掃騰訊美團

港股通下的北水，昨淨流入8.3億元，為連續八日淨流入，昨主要掃入科網股，其中騰訊（0700）吸資達14億元，股價升3.3%，收報312.6元，成交居首有83.58億元。北水亦買入美團（3690），吸資近4億元，股價大升逾半成，成交達45.7億元，排第二。小米（1810）及阿里巴巴（9988）則升約2%。科指收報4098點，升4.1%，升幅跑贏恒指，亦是連升三日。

大摩：基金上月沽A股港股

摩根士丹利發表報告指出，全球基金經理在10月續大幅拋售內地和香港股票。報告引述資金流追蹤機構EPFR指出，上個月主動型長倉基金合計從A股和港股淨流出近31億美元（約242億港元），為連續第3個月淨賣出超過30億美元。

報告指資金流出主要是由於以歐洲註冊基金為首的地區性基金，對退出內地和香港市場進行調整，歐洲基金已沽出自2020年底以來積累的約一半持倉。持續的資金外流，導致外國長倉基金經理對內地和香港市場的減持程度達到2018年以來最高。

分析料暫見底 觀望會否再陰乾

黃國英資產管理董事黃國英表示，市場對聯儲局再加息的預期降溫，普遍市場都有得升，但香港情况有些不同，上周五上升主要是有挾淡倉活動，昨日本地地產股表現普通，內房反彈力度亦一般。不過，港股整體走勢仍略有改善，尤其是部分股票轉「牛」，如小米、舜宇（2382）及聯想（0992）等工業、創科類「外向型」股票，但預期科網股表現仍一般。

後市方面，他相信港股暫時見底，但會否如之前般，升數日後又再「陰乾」，仍要觀望。

明報記者