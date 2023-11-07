萬科獲深國資委力撐 大股東研注百億

大股東深圳地鐵：無意減持股份

據報，萬科交流會有超過150家境內外主要的金融機構、資金方參加，深圳國資委主任王勇健亦有份出席。深圳市國資委指出，如有需要或遭遇極端情况，有充分信心、足夠的資金資源和工具，通過一切可能的市場化、法制化手段幫助萬科積極應對。

作為萬科第一大股東的深圳地鐵董事長辛杰亦正面回應市傳深圳地鐵擬減持萬科的消息。辛杰聲明將長期持有萬科股份，沒有任何減持想法及行為，並希望外界一起闢謠，指「萬科的背後是我們，我們背後是深圳國資，我們將擇機購買萬科公開債」。

萬科則昨晚發公告指，深圳地鐵在會議上表示，堅定看好公司的發展前景，從未制定過任何減持本公司股份的計劃，也從未在任何場合表達過要減持的想法。同時為提振市場信心，將研究制定並有序釋放各種有效的工具，全力支援本公司。其中包括按照市場化、法治化方式，承接公司在深圳的部分城市更新專案，幫助公司盤活大宗資產，為公司注入新的流動性，交易金額預計超過100億元人民幣。深鐵集團正在積極準備，擇機購買公司在公開市場發行的債券。

恒大附屬遭凍股權200億

萬科管理層則指，截至第三季末萬科持有資金1037億元（人民幣，下同），對短期債務覆蓋倍數為2.2倍，融資渠道暢通，首10個月新增融資金額超過850億元等，對境內外債務一定會保障如期兌付，市場完全不需擔心。

此外，中國恒大 （3333）再傳壞消息，集團旗下全資持有的恒大高科技集團遭凍結股權達200億元，凍結期限自2023年10月27日至2026年10月26日。中國恒大昨升15.21%，報0.25港元。