小米汽車車架曝光 料備自家音響

或配備全景天幕及無框車門

據該博主Bobo Dylan所上傳的圖片顯示，小米汽車側面採用流線形設計，整體呈現寬體低趴的車型。另外，該款車架展現車尾燈組的設計，雖然覆蓋偽裝貼紙，但整體呈弧形的貫穿式尾燈清晰可見；相片亦顯示車門內側門板的設計與佈置。目前來看，該車將採用按鍵式開關門裝置，車門內的音響還可看見「小米」英文標誌。另據車架結構還可判斷，新車將配備全景天幕，並預計將配備無框車門。

消息發出後，2021年加入小米創辦人雷軍旗下順為資本的胡崢楠，在微博發文稱：「防不勝防，現在腦殼生痛，要不也直接開賣吧。」胡成為投資合伙人後，傳是小米汽車業務相關負責人。今年8月，他同樣在微博暗示，跟隨雷軍等赴新疆參與小米汽車測試。

據早前天風國際證券分析師郭明錤預計，小米汽車關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於30萬元人民幣。