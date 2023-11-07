平保倡客均利潤等3指標重塑估值模型 指傳統保險估值未能反映綜合金融模式價值

明報記者 歐陽偉昉

平保昨日舉辦投資者開放日，會上謝永林表示，平保通過整合一站式綜合金融解決方案，可滿足客戶多元需求，提升公司營運效率和財務表現，集團同時綜合多個業務有助提升內在增長和抵禦外部風險能力。

傳統估值方法 未反映資管等業務價值

他認為，這種綜合金融模式若以傳統的估值方法衡量時，便沒算進銀行、資管、產險等業務的價值，未有全面反映實際價值，故提出應以「客均利潤」、「客戶數」和「客均合同」等關鍵指標，期望藉此重塑平保的估值模型。他亦表示，平保未來長期經營目標，個人業務營運利潤未來以雙位數增長，實現平穩可持續增長。

冀個人客戶持續增至4億

平保昨亦公布其他經營目標，包括個人客戶數目由去年的2.27億個，持續增長至4億個，客均合同數由2.97份穩定增加至逾5份，客均利潤由585元人民幣，通過穩健的產品盈利能力增至逾800元，不過該行未有公布實現的時間目標。

謝永林表示，綜合金融模式對各類業務業績有顯著貢獻，例如逾25%壽險代理人月均收入來自綜合金融的交叉銷售，獲取新客的成本更低，如健康險和銀行由內部渠道獲客成本，為外部渠道的55%和73%，客戶合同提高有助增加客戶留存率等。

謝永林指出，未來10年內地人均財富複合增長率仍保持9%增長，內地人均保費額和保險滲透率與國際還有距離，而平保在綜合金融中不少方面仍有改進空間，例如該行去年通過交叉銷售新增客戶為2711萬人次，不過集團非壽險客戶有1.7億個，當中有2500萬個為高價值客戶，而客戶流失數目也相當大。因此他認為，平保還有發掘客戶和防止客戶流失空間，有很大的發展潛力，將繼續強化業務、營運和盈利模式。