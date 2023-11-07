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首3季新業務利潤升37% 保誠料動力延續至今季

【明報專訊】保誠（2378）公布第三季業績， 新業務利潤（NBV）為6.54億美元，以固定匯率計算按年上升32.66%，年度保費等值銷售額（APE）按年上升34.43%至13.9億美元，總結首3季分別按年上升37.2%至21.43億美元，以及上升40.36%至44.17億美元。執行總裁華康堯表示，宏觀經濟和地緣政治環境形勢仍具挑戰性，不過在多市場增長引擎支持，新業務動力延續至第四季。

保誠新業務利潤率按年下跌1個百分至49%。開市前公布業務後，早上高開0.6%後，中午最高曾見87.7元的近1個月高位，收市報85.6元，上升2.51%。

儲蓄產品平均保費上季復常

保誠指出，該行在亞洲和非洲15個壽險市場新業務利潤按年上升雙位數，香港業務來自內地訪客APE為2019年的1.3倍，而本地客戶NBV按年有雙位數增長。與內地在年初重新通關後，儲蓄產品保單平均保費在第三季開始回復至正常水平，健康及保障產品在代理及銀行保險渠道均錄得銷售額增長，並貢獻本港NBV逾三分之一。

內地業務方面，7月監管部門將儲蓄保險產品的預定利率上限調低，保誠表示由於預期監管變革付諸實施，以及採取主動措施提升產品多元化，導致中信保誠人壽首3季APE下跌，第三季較上期進一步下滑。不過，首3季代理渠道NBV增長，抵消了銀行保險渠道下跌，隨着產品組合轉向健康及保障，兩個渠道於第三季度均錄得新業務利潤率改善。