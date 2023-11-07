「學校起動」支援弱勢中學生 獲配對企業資助 獎學金得主：可專注學業

特約記者

曾永康曾擔任潮州會館中學校長12年，是最早期參與「學校起動」計劃的學校之一。他透露，該計劃針對第三組別的中學生，除了關注學業外，更着重於全面發展學生的個人特質和生涯規劃。「男孩普遍比女孩遲熟，在學業成就上稍嫌不足，需要額外的學習支援；南亞裔學童、特殊教育需要學生依賴情緒支援；部分社經背景薄弱學生缺乏機會等，該計劃可透過多元活動為他們增加社會經驗，擴展學生們的視野和未來出路」。

12年內資助82學校 惠及9.3萬學生

「學校起動」為每間參與學校配對一間贊助企業，並一同制定每年的捐款用途，企業員工亦會以義工的身分參與計劃，提供指導、協助策劃，並能擔當學生的人生導師。曾永康舉例，企業會帶領學生參觀香港空運貨站及瑪麗醫院等場所，邀請基層出身的員工分享職涯心得，並講解職場上的各個崗位及其運作，計劃亦提供職場體驗計劃，讓學生開拓更多元出路。

「學校起動」計劃由2011年推出至今，已資助82間學校，受惠學生達93,000人，亦吸引72家企業伙伴共同參與項目，包括九倉集團、渣打銀行及AIA等，每間學校每年可獲資助額50萬元，包括用於購置設備和設計項目、增聘人手等。曾永康憶述任校長期間，獲時代廣場資助逾1.5億元，用於興建學生活動室、籌辦多元學習經歷及各類型學生支援服務，大力改善了教學及支援設施。

曾永康表示，計劃同樣着重教師培訓，「香港面臨收生不足及教師流失率高的困境，第三組別學校的教師還要為少數族裔學生提供額外翻譯等支援，被賦予更多重擔。學校起動計劃的義工部分是退休校長，會幫助學校調整教學方法、提供學習案例等，讓學校之間可以共同協作，帶來學業及品格培育的正增值」。

為了提升第三組別學生的畢業生升學率，「學校起動」計劃設豐厚獎學金鼓勵學生提升學業成績，獎學金得主之一、現為學校起動計劃社會事務主任余嘉仁表示，這份獎學金幫助他不必依賴兼職來維持生活，專心學習和享受大學生活，並有更多時間思考生涯規劃。學校起動獎學金提供4年獎學金予計劃學校之同學，讓他們在八大院校及演藝學院修讀學位課程，同學每年可獲最高25,000元獎學金，只要在就讀期間保持良好成績，並參與義工服務達一定時數，便可持續領取獎學金。該獎學金設立至今已有711名同學受惠，涉資逾5000萬元。

受惠者：助建人際網絡 互相鼓勵

由於第三組別學校只有少數人能成功升讀大學，余嘉仁憶起剛到陌生的環境時，因沒有認識的朋友在同校，使他感到與同儕的聯繫較為疏落。他表示：「透過參與學校起動計劃的同學會，我認識了來自不同背景的朋友，建立了良好的人際網絡，互相鼓勵及分享校園生活，我們亦會時常組織宿營等活動聯繫彼此。」

同時，他積極參與「學校起動」計劃活動和公益事務，包括擔任「趁墟做老闆」展銷會的義工，回母校幫助師弟妹參與做經營零售生意的過程，與企業義工一起提供支援及建議，培育他們的多方技能，包括領導才能、企業精神、項目策劃、溝通、協作、推廣及銷售能力。

冀涵蓋更多第三組別學校

他表示，透過社會交流及公益活動，增進他個人的成長，也讓他擁有更多信心和機會，改變他對未來的生涯規劃。「我最初以為只有會計師這條出路，到後來才發現自己更喜歡與人相處，更擅長組織活動。這亦令我認識到，成功並不局限於學習成就，做喜歡的事情能激發更大的動力」。於是，畢業後他正式擔任學校起動計劃的一員。

他期望，學校起動計劃可以涵蓋更多第三組別學校，以及從一校一企業模式，擴展至更多元的合作模式，例如讓建築師樓為多間學校提供視覺藝術科的支援，他亦期望透過持續參與這個計劃，為學生們打開更多未來發展的可能。