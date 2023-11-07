吳天海撐商界走入社群 善用行業優勢助年輕人

他坦言：「過去商界多以捐款予社福機構回饋社會，但我們逐漸意識到，這樣的回饋方式未能減少社會各界的隔閡，反而有可能擴大貧富差距等問題。我們希望更緊密地融入社區，讓社會各界感受到商界對社會的真正關懷。由於學生是香港的未來，於是，我們開始尋求與學校合作，推出一系列扶助年輕人成長的企業社會責任項目。」

九倉三大項目助學習及扶持

他指出，集團致力發展三大項目幫助年輕人，包括跨企業、跨界別支援基層中學生的「學校起動」計劃、推動本地藝術文化發展的全港性「九龍倉全港中學生繪畫比賽」，以及助本地建築系碩士畢業生拓闊設計視野的「建築設計實習計劃」，希望藉有關活動讓年輕人茁壯成長，成為社會未來的棟樑及希望。

吳天海認為，入大學並不是唯一出路，「學校起動」計劃透過結合教育與商界資源的合作模式，幫助許多學生找到適合自己的出路，除了提供獎學金，該計劃也與大學合作，改善教學方法和師資，同時與商界伙伴合作，讓學生認識各種未來工作機會。

「全港中學生繪畫比賽」為年輕藝術家提供展現才華的平台，得獎者可獲得獎金，用於本地或海外藝術相關學科的學位課程，更有機會參加海外藝術文化交流團和各種藝術活動。而「建築設計實習計劃」則為本地建築系優秀的碩士畢業生提供到世界級建築師樓實習的機會，為年輕建築師開拓視野。