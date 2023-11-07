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日央行植田和男：實現通脹目標概率升

【明報專訊】日本央行行長植田和男昨審慎暗示，在實現央行的2%通脹目標方面，正逐步取得進展，為政策正常化預留空間。他說，通脹目標「實現的概率在逐步上升」，企業工資和價格設定行為，部分開始出現比以往更積極的動向。

不過植田繼續釋鴿派信號，重申尚未清楚明年的加薪動力。對於通脹能否持續穩定於2%的目標，他認為尚未有足夠的確定性，在「可預見的物價目標」達成之前，仍將維持負利率政策。

料今年難結束負利率

植田預計，今年結束負利率的可能性很低。他指出，日本經濟將繼續復蘇，不過歐美經濟在大幅加息後增長放慢、中國經濟恢復速度放緩，以及中東形勢等，構成「很大風險」。他表示，將通過維持大規模貨幣寬鬆政策，支撐經濟活動。他將關注企業的加薪速度，是否趕上物價升幅。

日本央行上月調整孳息率曲線控制（YCC）政策的措辭，將10年期國債孳息率的1厘上限，列為參考水平，允許一定程度超出1厘，以防嚴控利率導致債市功能下降。植田強調，將繼續大規模購買國債，並按照市場變化而靈活應對。他不認為利率會持續顯著高於1厘水平。

市場等待美聯儲主席鮑威爾本周稍後的講話，美國10年期國債孳息率早段微升至4.6厘以上，美股3大指數早段微升。沙特阿拉伯和俄羅斯重申，年底前繼續維持額外的自願削減石油供應措施，國際油價昨晚升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]