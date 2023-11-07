劉宇亮：A股牛市旗手發力 不容小覷

上周中央金融工作會議指出，要着力打造現代金融機構和市場體系、疏通資金進入實體經濟的渠道、優化融資結構、培育一流投資銀行和投資機構、促進債券市場高質量發展、支持國有大型金融機構做優做強。

同於上周，中國證監會指出，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、併購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的重要作用。

其實，早於2019年底，證監會在官網提出為打造「航母級證券公司」，其中第一條是：「多通路充實證券公司資本，鼓勵市場化併購重組，支持產業做優做強。」

內地券商股近來發力，相信頭部券商很快會有大型併購，其中在A股市場個別券商漲停板。據筆者研究發現，在A股2014至2015年大牛市之中，券商表現跑贏各個板塊，板塊中30隻股票，價格平均上漲了238.6%，漲停次數平均為7.2次。券商股發力的話，威力不可小看。

近期中國隨着印花稅減半、房地產「認房不認貸」、發行1萬億元人民幣特別國債等一系列政策落實和釋放積極信號，市場信心的恢復有望吸引外資逐步回歸，北向資金已連續3日流入，一反過去兩個月的姿態，相信A股和港股在11月和12月會有良好表現。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]