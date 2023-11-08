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今年賞雪滑雪泡溫泉 由吉林開始！

【Presented by：WAW Creation】即使踏入深秋以至初冬，香港的天氣還是熱得可以，有想過今年冬天來一個被白雪包圍的旅程嗎？

不要想了，就去吉林吧，十一月初的吉林，已經換上了白色冬裝，這裏不但有壯闊的北來風光可賞，還可以大過「滑雪癮」，場景絕不比南韓日本遜色！同時，你還可以泡溫泉以及親嘗當地的特色美食煙火。

立即策劃你的吉林之行吧！

Presented by﹕WAW Creation

 

來到吉林，你不須特別去找雪景來賞，因為就在你身邊，而且城裏有城的看頭，野外有野外的特別，尤其是那「寥闊」，一定要親身感受，特別是老村子的煙火氣，更不容錯過，因為那屋簷下的金黃玉米棒子、火紅的「菇娘兒」、缸裏的醃酸菜、窖裏的大蘿蔔，不但是豐收的喜悅，更是我們在香港難得一見的畫面。

有人說，吉林的冬季，宛如一幅意境深遠的水墨畫，白雪、冰雕、建築都是畫中景物，輕盈、皓白、浪漫都是畫的基調，處處折射出雪中吉林的獨特魅力。而且這裏還有「千年積雪萬年松，直上人間第一峰」的長白山，天池、瀑布、溫泉……就在你面前，如此雪景，哪裏還會再有？

 

賞雪滑雪此中尋

萬峰通化滑雪度假區

坐落於「中國滑雪之鄉」通化市，以雪質好、雪期長、風速小、氣候溫和見稱；同時，初級和進階雪道分流，以打造完美的滑雪體驗。這裏有冰雪資源「白金帶」的美稱。據知度假區規劃面積約12平方公里，總投資達100億元人民幣，分三期建設。雪季開板時間預計為11月18日。

 

萬科松花湖度假區

位於吉林市海拔約935米的大青山北麓，毗鄰松花湖畔，是全球公認的北緯43°上的黃金雪場。雪季開板時間預計為11月17日。

 

北大湖滑雪度假區

今年重磅升級，全新索道T索、脈動索道將正式投入使用，百萬石溫泉度假酒店、英迪格酒店新雪季初即可正式對外開放。冬天的北大湖，霧凇和粉雪在等你。雪季開版時間預計為11月18日。

 

長白山萬達國際度假區

位於吉林省撫松縣，長白山西麓，滑雪場佔地7平方公里，處於北緯42°的黃金滑雪緯度帶。雪季開板時間預計為11月18日。

 

長白山華美勝地

中國最優初學者的雪場，這裏地勢溫和、場地開闊、角度完美。長白山魯能勝地擁有30公頃超大雪場，包含15條繽紛雪道、2條法國進口拖掛式索道、3條魔毯。雪季開板時間預計為11月17日。由於長白山魯能勝地品牌全面升級，將於12月11日更名長白山華美勝地。

在這裏提一提大家，今年的「雙十一」，吉林各大滑雪場也趁東風，自10月24日開始預售開啟，各種優惠不僅力度大，覆蓋廣，有些優惠還能疊加，據了解，成交額節節上升，不要錯過！

 

泡溫泉 冰火兩重天

中國的溫泉分布很廣，但在吉林泡溫泉，是天然的冰火兩重天，因為水面之上雪花飄飄滴水成冰，但水面之下，則熱浪滾滾，令人血脈僨張，上冷下熱，很是刺激。

據知吉林豐沛的溫泉資源受惠於長白山，屬於高熱火山自溢溫泉，泉水溫度多達60℃以上，最熱可超過80℃。以龍涎溫泉為例(又稱聚龍溫泉)，位於長白瀑布北約900米，落筆峰北倒石堆下側，分布面積達1,000多平方米，二道白河就從溫泉群中間穿過。

 

長白山火山溫泉部落

這裏較大的泉眼有7處，屬高熱溫泉，無數條熱流從地底湧出，終日不斷。硫化水含鐵、銅、鎂、錳等礦物離子，當溢出解壓、積沉到地表後，形成了紅褐、翠綠、幽紫、金黃等礦化層，有如一幅天然油畫，垂掛在大峽谷間。

 

漢拿山溫泉

泉水含有較多的硫化氫氣體，使它周圍的青灰色火山岩染上一層層澄紅色或翠綠色的凝華。這種含有硫化氫、鈣、鎂等物質的溫泉，有較高的醫療價值。

 

仙人橋溫泉

在冬天時，溫泉周圍白雪皚皚，熱氣繚繞，附近的嶽樺枝頭掛滿了霧淞，別具風韻。

此外還有國信南山溫泉、夢都美養生溫泉、神農溫泉度假區、琵岩山溫泉古村落、天怡溫泉度假山莊、龍潤溫泉旅遊度假區……各有特色、各有美好，各適其適。

 

「打邊爐」歎「火盆」 濃濃北地風

我們在香港，一年四季都會食火鍋，而且要「開足冷氣」。但在吉林，你想想，在風雪漫天的情景下「打邊爐」，那是何等滋味！

話說，吉林的火鍋選擇實在不少，當地人首推烏拉滿族火鍋。據知鳳吉園烏拉滿族火鍋是烏拉滿族火鍋的代表，而且要先喝湯，一碗濃稠的人參雞湯或海鮮湯，暖胃暖心。那些新新鮮的食材如肉片，只要在熱湯滾一滾，便可蘸上麻醬、腐乳、韭菜花配製的醬料，五味俱全，簡直「停不了口」。

除了火鍋，切勿忘記還有「火盆」，這裏的高麗火盆，多至8種的配菜，再加上4種配飲、4種蘸料，「秀色」可餐。豆腐被油煎得滋滋作響，牛羊肉熱氣騰騰、香氣彌漫，可以直接吃本來的味道，也可蘸料，口感和層次都豐富得可以。

至於鐵鍋燉，食的就是道地的土豆、豆角、茄子、白菜、蘑菇，再加上新鮮的雞肉豬肉魚肉，同樣是必食之選。當然，四川火鍋的麻辣鮮香，北京涮肉的新鮮筋道，乃至於麻辣燙、串串香，肯定怎食都不厭。

 

總之，吉林的山水和冬天，不單只雄渾冷峻，更是大開大合，猶如金庸武俠小說內的大俠喬峰，豪邁爽快且深情！

去吧，在吉林，你會有一個不同凡響的冬天！

 