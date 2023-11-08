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人行：不太擔心內房地方債等問題 鄧普頓指資產廉宜 現應「重新關注中國」

【明報專訊】中國人民銀行副行長張青松昨日出席國際金融領袖投資峰會時指出，國際投資者對中國經濟復蘇速度、房地產及地方債問題有一些擔憂，但他本人並不太擔心，認為中國經濟仍具韌性及活力。他指出，對中國經濟的評估應基於長期框架，如短期指標並無偏離長期趨勢，人行將願意待市場力量發揮作用，並於必要時調整政策。長期而言，中國經濟穩定向好的基本面沒有改變。

談及內地房地產行業，張青松強調，內房市場近20年持續增長，全國人均住房建築面積至2020年已接近發達經濟體水平，行業不可能一直高速增長，達到一定階段後，供求關係會出現變化，出現調整屬正常現象。他續稱，中國城鎮化仍有較大提升空間，每年有1000萬名農村居民進入城市居住，且以中小戶型偏多，其改善住房需求的潛力較大，對內房市場未來感到相當樂觀。

每年千萬農民進城 城鎮化仍具潛力

張青松認為，地方債屬於結構問題，大部分集中在東部省份，當地省份經濟規模大及增長較好，有更大能力償本還息，但仍有小部分地區面臨一定償債壓力。人行不久前已通過提高赤字率、增發國債、地方政府專項債、再融資債，以及實施增值稅加計抵減，促進經濟恢復。另外，他指中國政府債務水平於國際上處於中游偏下水平，今年首季中國政府債務槓桿比率為79.4%，較其他發達經濟體為低。

今次峰會廣邀外資大行來港參與活動，亦有外資表示，重新感興趣投資中國。富蘭克林鄧普頓總裁Jenny Johnson來港出席會議時接受彭博社訪問時表示，雖然內地存在房地產市場和其他問題，但資產交易價格很廉宜，現在是「重新關注中國」的時候。她引述該行的新興市場團隊的看法，指他們重新對中國產生興趣，因為中國「交易價格非常廉宜」。

此外，中證監副主席王建軍於會上指出，中國已實現對外資持股取消比例控制，目前外商獨資或控股的證券公司及基金公司達21家，合資的證券及基金公司達41家。他表示，要讓世界各國投資者願意來中國，「目前國內市場充滿了機遇，搭上中國這班車，什麼時候都不晚，神龍可以上天」。

中證監副主席：港已成中概股主場

他又稱，香港已成為「中概股主場」，內地資本市場會進一步開放，改善上市制度，支持更多內地企業更便捷、高效來港上市。中證監與港交所已就大宗交易納入互聯互通達成共識，協調技術、規則、監管等內容後會盡快推出市場。此外，雙方亦正在研究人民幣櫃台股票納入互聯互通事宜，完成討論後便會直接推動。

明報記者