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瑞銀：下波金融危機或來自「影子銀行」

【明報專訊】地緣政治和高息環境持續，市場關注觸發下一個金融危機的可能原因，瑞銀董事長Colm Kelleher昨日出席國際金融領袖投資峰會時指出，危機或會出現在俗稱為「影子銀行」，即是由銀行以外金融機構向企業或個人提供的貸款上。他指金融海嘯後，銀行已被金融穩定委員會（FSB）密切監管，但資產由受監管的金融機構轉移至非銀行機構，估計現時它們管理全球約50%的資產，他擔心下一次或會出現信託危機（fiduciary crisis）。

今年3月爆發的歐美銀行危機，最後以瑞銀收購瑞信，阻止雪球滾大告終。Colm Kelleher指出，瑞信至2022年底的核心一級資本充足率有14.1%，但仍未能阻止事件發生，因此他認為問題並非出自瑞信資本不足，而是監管部門未有監察其業務模式，因此當局應該做好銀行資金來源、合資格抵押品等方面的監察，確保下一次危機出現時做好預備。他指英國已有針對高級管理層和穩定性的監管，瑞士監管部門應有更大的權力。

橋水：市場低估歐美緊縮時間

橋水聯席首席投資官Bob Prince表示，近期最大風險是市場低估歐美緊縮周期要維持多長時間，直至通脹回復至2%的水平，現時息口對工資和失業率的影響已反映了多少。他認為現時市場低估美國短期利率和歐洲長期利率，會在一段時間升至更高位的影響。長遠而言，Bob Prince關注高額發債和展期，在未來數十年或成為市場脆弱點，美債佔美國GDP的比率，由2008年的70%升至現時的120%，未來要為債務展期，每年需要發行相當於GDP 25%的債券，遠高於1960年至2008年平均的12%，認為這非常態。

德意志銀行首席執行官Christian Sewing認為，難以估計下個危機出現的原因，但資本市場情况值得關注。利率過去12個月急速上升，在目前地緣政治和通脹環境下，市場仍然相當平靜和強韌，但他擔心若再有多一個地方地緣政治升溫，市場或不再冷靜而觸發危機事件。