恒指回吐296點 結束3連升

北水淨流入96億 兩個月最多

由於內地公布最新的數據顯示，10月份按美元計，出口按年跌6.4%，比市場預期的跌幅3.5%還要多，投資者藉口沽貨。港股開市不久即由17,890點全日高位反覆回落，午後美國10年期國債孳息率回升見4.608厘，拖低道指期貨，加上內地股市指數普遍回軟，投資者缺乏炒賣藉口，並掉頭沽貨獲利，成交額按日減少255.6億元，只有896.29億元。

不過，「北水」趁勢低撈之勢明顯，昨錄得淨流入近96億元，重點買入指數ETF為主，當中盈富基金（2800）錄得淨流入37.4億元。但是盈富的沽空額佔大市的總沽空額比例則連升兩日，昨日已升至相當於31.1%。其沽空比率亦創61.2%的高水平。

重磅科網股捱沽，當中騰訊（0700）及美團（3690）均見回軟，分別跌1.3%及近1.5%。另受到內地有消息傳出當局擬出手限制零費率健康險，投資者擔心近年內險股銷售持續錄得增長的健康險銷售將會受壓，觸發沽貨潮，內險股幾全線下跌。在一眾內險股中，太保（2601）跌幅最大達7.3%，份屬藍籌的中壽（2628）及平保（2318）亦分別跌3%及3.7%。不過，小米（1810）成逆市奇葩，升1.8%。

內險股公路股全線跌

其他如公路股方面，受到滬杭甬（0576）供股消息影響及拖累，老牌公路股表現受壓，滬杭甬跌6.4%，寧滬高速（0177）、灣區發展（0737）亦分別跌1.6%及1.4%。碧桂園服務（6098）增持合富輝煌（0733），後者最高升64.5%、收市亦升49.5%。